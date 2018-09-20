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Порошенко: Мы ликвидируем российский Черноморский флот в Крыму

Политика

Кроме голословных заявлений киевская хунта ни на что не способна

Порошенко: Мы ликвидируем российский Черноморский флот в Крыму
Иван Шилов © ИА REGNUM
Петр Порошенко

Киев, 20 сентября 2018, 11:29 — REGNUM  В Конституцию Украины необходимо внести изменения, запрещающие базирование российского Черноморского флота в Крыму, заявил 20 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания в Верховной раде.

По его словам, российского флота «точно больше не будет» в Крыму, когда Украина «вернет» полуостров. Когда именно Киев собрался вернуть полуостров — украинский президент не уточнил.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и стал частью России 16 марта 2014 года в ходе референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за вхождение в состав России. Киев не признал волеизъявления собственных граждан и теперь пытается через террористические акты и международное давление угрожать Москве.

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