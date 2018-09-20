Порошенко: Мы ликвидируем российский Черноморский флот в Крыму

Киев, , 11:29 — REGNUM В Конституцию Украины необходимо внести изменения, запрещающие базирование российского Черноморского флота в Крыму, заявил 20 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе ежегодного послания в Верховной раде.

По его словам, российского флота «точно больше не будет» в Крыму, когда Украина «вернет» полуостров. Когда именно Киев собрался вернуть полуостров — украинский президент не уточнил.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и стал частью России 16 марта 2014 года в ходе референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова проголосовало за вхождение в состав России. Киев не признал волеизъявления собственных граждан и теперь пытается через террористические акты и международное давление угрожать Москве.