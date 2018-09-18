Владивосток, 18 сентября, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову просят провести проверку подведения итогов голосования во втором туре на выборах губернатора Приморья 16 сентября в участковых избирательных комиссиях одного из крупнейших городов края — Уссурийске. Факты нарушения избирательного законодательства в своем обращении в ЦИК перечислил депутат ГД РФ, уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата на должность губернатора Приморского края Андрея Ищенко Алексей Корниенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таблица расхождения данных на участках из обращения Корниенко к Памфиловой

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«На избирательных участках Уссурийска были осуществлены массовые фальсификации при подсчете голосов избирателей. В частности, информация, содержащаяся в заверенных копиях итоговых протоколов 19 участковых избирательных комиссий города Уссурийска, полученных представителями КПРФ, абсолютно не соответствует сведениям, внесённым в Государственную автоматизированную систему РФ «Выборы», — указал в жалобе Корниенко.

Таблица расхождения данных на участках из обращения Корниенко к Памфиловой

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Расхождения данных в копиях протоколов и в таблице в системе ГАС «Выборы» довольно существенные. Так, например, по УИК № 2801 согласно протоколу, который получили представители КПРФ в 20:54 по местному времени 16 сентября, за кандидата Ищенко проголосовал 161 человек, за Тарасенко — 668. Всего в выборах здесь приняли участие 839 избирателей. На сайте избиркома в таблице предварительных итогов голосования на УИК № 2801 указаны совершенно иные результаты: за Ищенко проголосовали 59 избирателей, а за Тарасенко — 1 900. Всего принял участие 1961 человек. Таким образом, явка здесь составила 80,5%.

«По нашим данным, кандидату Тарасенко было присвоено более 19 тысяч голосов избирателей подобным методом», — считает депутат ГД РФ.

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Также депутат указал и на другие нарушения, зафиксированные в УИКах Уссурийска. В том числе не на всех участках представители КПРФ смогли получить заверенные копии итоговых протоколов.

«Прошу Вас, уважаемая Элла Александровна, дать поручение провести проверку изложенных в жалобе фактов и в случае их подтверждения отменить результаты голосования на избирательных участках», — обратился к Памфиловой Корниенко.

Отметим, что по Уссурийску в день проведения второго тура выборов губернатора Приморья наблюдается небывалая активность избирателей за два часа до закрытия участков. Если верить данным избиркома, то в Уссурийске явка на 20:00 составила 53,13% (74 119), тогда как на 18:00 она была 32,37% (45 153).

«Мы находимся сейчас в помещениях территориальной избирательной комиссии, но никого из членов ТИК здесь нет. Хотя они должны здесь быть. Ведь итоговое заседание ТИК не прошло, итоговый протокол они не приняли. Здание ТИК до этого было забаррикадировано полицейскими, их было около 100 человек. Никого не пускали. В это время как раз и шла фальсификация — Тарасенко прибавляли просто по 1−1,5 тыс. голосов. Интересно, что всем процессом руководил глава Уссурийска Евгений Корж, который находится под уголовным преследованием, понимая, что, если он не отработает этот заказ, его ждут нары», — рассказал депутат Законодательного собрания Приморского края Анатолий Долгачев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора. В ходе голосования в первом туре 9 сентября ни один из кандидатов не смог набрать необходимых для победы голосов (50% + 1 голос). За кандидата от «Единой России», врио главы региона Андрея Тарасенко 9 сентября проголосовали 46,56%, а за кандидата от КПРФ Андрея Ищенко — 24,63%. Во втором туре до обработки 95% протоколов УИК явным лидером был кандидат от КПРФ — за него проголосовали к тому моменту 51,24% (229 171), за Тарасенко — 46,16% (206 454). Но потом ситуация стала резко меняться, и после обработки 99,1% протоколов лидером стал Андрей Тарасенко с результатом 49,55% (253 082). За Андрея Ищенко проголосовали — 48,06% (245 438).

Кандидату от КПРФ пришлось утром 17 сентября объявить о бессрочной голодовке. Когда на ситуацию обратили внимание правоохранительные органы и ЦИК РФ, голодовка была прекращена.

Элла Памфилова заявила, что избирком не примет итогового решения по выборам губернатора в Приморье, пока не изучит ситуацию и все поступившие жалобы.

Территориальная избирательная комиссия Советского района во Владивостоке отменили результаты голосования на 13 участках, результаты которых не были внесены в ГАС «Выборы».