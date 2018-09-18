ТИК во Владивостоке: на 13 участках результаты выборов губернатора отменены

Владивосток, , 08:27 — REGNUM Территориальная избирательная комиссия Советского района во Владивостоке от греха подальше решила отменить результаты голосования на 13 участках, сообщили в штабе Андрея Ищенко. Корреспонденту ИА REGNUM информацию в крайизбиркоме подтвердить не удалось — телефон не отвечает.

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Председатель Приморского избиркома Татьяна Гладких в СМИ сообщила, что подсчёт голосов на втором туре выборов на должность губернатора края окончен. При этом ТИК Советского района Владивостока отменил итоги 13-ти участковых избирательных комиссий, результаты которых не были внесены в ГАС «Выборы».

По информации штаба Андрея Ищенко, результаты отменены распоряжением Центрального избиркома после жалобы сторонников кандидата в ЦИК.

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При подведении итогов голосования были учтены 40 участков из 53 в Советском районе. Андрей Ищенко набрал 57,69% (9909 голосов), Андрей Тарасенко — 40,27% (6916).

Как пояснили в штабе Андрея Ищенко, вместе с данными неучтенных 13-ти участков кандидат бы набрал 12 848, а его оппонент Тарасенко — 10 324.

Перед крайизбиркомом должны отчитаться две ТИК — Советская и города Находки. После чего будет ставиться вопрос о подведении общих итогов выборов — не позднее 22 сентября.

Во Владивостоке ждут спецкомиссию от главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, которая лично обещала разобраться в ситуации и принять решение.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы не смогли выбрать губернатора в первом туре в единый день голосования 9 сентября. Второй тур, который прошел 16 сентября, тоже определенности пока не принёс. Итоги подводили всю ночь. При подсчете 95% протоколов лидером был кандидат от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко — 51,24%. Андрей Тарасенко к тому времени набирал 46,16%. Однако после обработки последних протоколов УИК результат изменился в пользу временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко. По данным ЦИК РФ, после обработки 99,10% протоколов, в активе Тарасенко насчитали 49,55%, в активе Ищенко — 48,06%.

ЦИК РФ заявил, что итоги выборов не будут подведены до окончательного разбирательства.