КПРФ готовит иски в связи с прошедшими в Приморье выборами

Владивосток, , 07:14 — REGNUM Юристы КПРФ приступили к подготовке исковых заявлений для опротестования результатов выборов в Приморском крае. Об этом кандидат от КПРФ Андрей Ищенко написал 17 сентября в своем Instagram.

По словам Ищенко, несмотря на то, что после обработки 95,74% бюллетеней он лидировал с отрывом в 5%, уже утром «магия чисел» показала, что врио главы региона Андрей Тарасенко обошел его.

«Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас! Я объявляю бессрочную забастовку обманутых избирателей», — написал депутат от КПРФ.

https://www.instagram.com/p/BnzY9slh-R7/

Также он подчеркнул, что на сегодняшний день «юридическая служба КПРФ готовит иски в суд» для опротестования итогов выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 95% протоколов УИК лидером был кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он набирал 51,24% (229 171), в то время как его главный конкурент Тарасенко — 46,16% (206 454).

Добавим, впоследствии ситуация претерпела серьезные изменения — по итогам обработки 99,10% протоколов, наибольшее число голосов набрал кандидат от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко — 49,55% (253 082). За Андрея Ищенко проголосовали — 48,06% (245 438).

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