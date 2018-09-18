«Штаб Тарасенко – это сборище непрофессионалов» — политолог

Владивосток, , 07:31 — REGNUM Директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев назвал предвыборный штаб кандидата на пост губернатора Приморского края Андрея Тарасенко «сборищем непрофессионалов». Политолог считает, что в сложившейся в регионе ситуации виноваты заезжие «горе-пиарщики «Единой России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Все очень просто. В первом туре выборов губернатора Приморского края не было выбора. Формально он был, но по факту сильного и яркого лидера гонки не было. Условно таковым был Тарасенко, потому как он все-таки человек, назначенный Владимиром Путиным. А кто бы что ни говорил, но сакральность власти президента до сих пор сохраняется в Приморье. Даже несмотря на все отчаянные попытки её десакрализации со стороны разных приезжих пиарщиков от «Единой России». Тарасенко позиционировали как человека слова. Андрей Андрейченко (ЛДПР) был мало известен приморцам, да и партия эта не особо популярна в регионе. Про Алексея Козицкого из «Справедливой России» вообще можно ничего не говорить, никто всерьёз его не рассматривал. Очень интересной фигурой была Юлия Толмачева, которая шла на выборы от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». За неё отдали 10% голосов от числа пришедших, связано это преимущественно с непопулярной пенсионной реформой. При этом Андрей Тарасенко пенсионную реформу поддержал, а, следовательно, получил «чёрную метку» от избирателей. Про «СР» никто не в курсе, что они вообще из себя представляют в Приморье, знают только, что они «всегда за».

А КПРФ в Приморье — это как та Баба Яга из сказки, наоборот, «всегда против». Кандидат у них практически ничем особенным не известный, но, как видим, более 24% он набрал. Так прошёл первый тур, выборы вышли на второй. И вот тут-то и началось самое интересное», — поделился мнением Юрий Коломейцев.

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«Отдельный разговор про штаб Тарасенко. По моему мнению, это не штаб, это сборище непрофессионалов и, похоже, мошенников и проходимцев. Они сделали всё возможное и даже невозможное для того, чтобы поднять явку во втором туре. Эти горе-«специалисты» не знают элементарного, не знают того, что знает уже, кажется, даже школьник: чем выше явка на региональных выборах, тем выше протест. Люди голосовали протестно. А знаменитая речь Тарасенко, разошедшаяся на перлы в интернете за полчаса, добила его рейтинг окончательно, вместе с карасиками и речками с палец, от которых он убегает. Андрея Ищенко поддержали учителя, врачи, военные, успевшие за год познакомиться с Тарасенко и сделать свой выбор «назло врагам, на радость маме». Это был провал. И ясно, что «шеф, всё пропало» стало уже в 06:00 по Владивостоку, когда Ищенко опередил Тарасенко на 7%. Далее последовала волна «непонятных», а на самом деле очень даже понятных событий, и в 07:00 Ищенко стал проигрывать меньше, чем на полпроцента. Далее начался и вовсе полный трэш или, по-русски, бардак: «маски-шоу» с оружием, сотрудники МЧС и полиции, закрывшие доступ к ТИКам Уссурийска и Находки, сотни видео со всем этим беспределом в сети интернет и, как кульминация этого «праздника жизни», более 3000 человек под стенами краевого избиркома и администрации Приморского края. Браво! Воистину, штаб Тарасенко войдет в историю! Андрей Ищенко сегодня почувствовал себя на митинге, судя по тому, как он выглядит на многочисленных видео, «новым Лениным». Он получил свои «15 минут славы». А вот во что они выльются — посмотрим», — добавил Юрий Коломейцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморского края не смогли выбрать себе губернатора в первом туре выборов в единый день голосования 9 сентября. Был назначен второй тур, который прошел 16 сентября. Итоги подводили всю ночь. При подсчете 95% протоколов лидером был кандидат от КПРФ, депутат ЗС ПК Андрей Ищенко — 51,24. Андрей Тарасенко к тому времени набирал 46,16%. Однако после обработки последних протоколов УИК результат изменился в пользу временно исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко. По данным ЦИК РФ, после обработки 99,10% протоколов, в активе Тарасенко насчитали 49,55%, в активе Ищенко — 48,06%.

Жители Приморского края не согласились с результатом подсчета голосов. Огромное количество людей вышли на площадь, Андрей Ищенко объявил голодовку, которую к настоящему времени уже прекратил. КПРФ готовит иски в суд по итогам выборов. Лидер партии Геннадий Зюганов потребовал вмешательства Владимира Путина в ситуацию в Приморье. ЦИК РФ заявил, что итоги выборов не будут подведены до окончательного разбирательства. На эту процедуру отводится 10 дней.