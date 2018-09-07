Вашингтон, 7 сентября, 2018, 08:27 — ИА Регнум. Вооруженные силы Сирии, по всей видимости, готовятся к наступлению на провинцию Идлиб — последний оплот оппозиции в стране. Такое развитие гражданской войны будет иметь далекоидущие последствия для России и Турции, в отношениях которых стоит ожидать острых разногласий, поэтому в сложившихся условиях Вашингтон должен принять меры для нормализации связей с Анкарой, пишут Гебриэл Уайт и Богдан Белей в статье для американского издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Досрочные выборы в Турции

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Авторы указывают, что с 2015 года отношения между Москвой и Анкарой характеризовались определенным взаимопониманием, несмотря даже на уничтожение российского самолета и убийство российского посла Андрея Карлова. Тем не менее даже у такого близкого взаимодействия есть свои пределы, и поводом для разрыва может стать провинция Идлиб. Лишившись гарантий безопасности в этом оплоте оппозиции, Анкара может либо пойти на эскалацию военного вмешательства, либо попросту откажется от определения политического будущего арабской республики. В этих условиях Москва сталкивается с непростым выбором: соблюсти интересы Турции в Сирии или же оттолкнуть Анкару как партнера по переговорам в рамках Астанинского процесса.

Дело в том, что Идлиб, в отличие от освобожденных прежде территорий, представляет точку переплетения конфликтующих интересов крупных держав — участниц конфликта. Так, для Анкары Идлиб важен отчасти из-за опасения создания очага террористической угрозы по своей южной границе в результате подавления суннитской оппозиции. Нельзя забывать и о том, что провинция стала сосредоточением огромного числа беженцев, число которых достигает, по некоторым оценкам, двух миллионов человек.

С учетом этого, а также многочисленных заявлений, сделанных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в отношении наступления Дамаска на Идлиб, можно говорить о том, что Турция ответит с помощью силы. По всей видимости, понимая это, официальные лица вооруженных сил России заявили о том, что ни о какой широкомасштабной операции в Идлибе не может быть и речи. В то же самое время Москва обвинила Вашингтон в подготовке удара по сирийской армии, а также указала на то, что сирийская оппозиция готовит очередную химическую атаку. В связи с этим Кремль развернул в Средиземном море более десяти кораблей Черноморского флота.

Тем не менее сказать определенно, чью сторону займет Москва в случае конфликта в Идлибе, пока нельзя. С одной стороны, Россия демонстрировала готовность пойти навстречу Турции, как было в случае с операцией «Оливковая ветвь», с другой — она может посчитать приоритетной поддержку официального Дамаска. По мнению авторов, Кремлю нужно донести до Анкары мысль о необходимости действовать осторожно в Сирии, чтобы избежать столкновения с войсками Дамаска.

В сложившихся условиях у Вашингтона, в свою очередь, появляется возможность пойти на улучшение отношений с Турцией, обострившихся в значительной степени из-за дела пастора Эндрю Брансона, санкций против двух официальных лиц страны, а также пошлин на сталь и алюминий. Арабская республика же по-прежнему является приоритетным направлением как для Анкары, так и для Вашингтона, поэтому если Белый дом по-прежнему хочет иметь влияние на мирный процесс в Сирии, ему стоит пересмотреть свой конфликт с Турцией.

Возможная операция в Идлибе представляет собой шанс для Вашингтона. Если Анкара посчитает, что эскалация в этой провинции сопряжена со слишком большими издержками, она может пойти по пути отказа от своих интересов и активного участия в сирийском урегулировании, в результате чего США лишатся союзника на мирных переговорах. Чтобы этого не произошло, Вашингтон должен поддержать своего турецкого союзника, решительным образом начав восстанавливать отношения с Анкарой для сохранения рычага влияния на процесс. В противном случае определять повестку дня в Сирии будут Россия, Иран и Дамаск.

Напомним, ранее начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся в зоне «Идлиб», продолжают нарушать условия режима прекращения огня и обстреливают населенные пункты и позиции сирийских войск.

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Согласно его данным, за прошедшие сутки обстрелу подверглись 10 населенных пунктов в провинции Латакия, три населенных пункта в провинции Хама и один населенный пункт в провинции Алеппо. В последнем случае обстрел велся с позиций, контролирующихся протурецкими формированиями.

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