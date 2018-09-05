Операция в Идлибе может стать прологом к концу гражданской войны в Сирии

Москва, , 14:25 — REGNUM Если сирийские войска возьмут под контроль сирийский город, это очень сильно ударит по Америке, считает доцент РГГУ, востоковед Сергей Серёгичев. Об этом он заявил 5 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Потеря Идлиба очень сильно ударит по Америке, — сказал Серёгичев. — Идлиб — это последняя точка, где находятся, как хочется верить Вашингтону, контролируемые им террористические группировки. Но на самом деле они не подотчетны Вашингтону в своих действиях и поступают так, как им заблагорассудится. Из-за этого Вашингтон неоднократно оказывался в конфузном положении».

По мнению востоковеда, американцы опасаются, что с уничтожением откровенных террористических группировок в Идлибе, будут уничтожены или принуждены к разоружению так называемые повстанческие группировки.

«То есть оппозиция перестанет существовать в вооружённом виде, — продолжил эксперт. — Сам факт того, что с арены сирийского конфликта уйдёт вооруженная оппозиция вместе с террористическими группировками означает, что гражданская война заканчивается. Правда, остается вопрос с курдами, но это отдельная тема».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению постпреда США в ООН Никки Хейли, ситуация в сирийской провинции Идлиб должна быть рассмотрена в Совете Безопасности ООН.

Кроме того, Хейли вновь заявила об угрозе применения химического оружия «режимом Асада» против собственного народа.

«Мы рассмотрим ситуацию в Сирии, — пообещала она. — 6 сентября мы обсудим химическое оружие и наши опасения насчет угрозы его применения режимом Асада против своего народа. В Совете Безопасности подавляющее большинство желает проведения встречи по Идлибу».

Также отметим, что президент США Дональд Трамп призвал Россию, Иран и правительство Сирии воздержаться от атаки на сирийскую провинцию Идлиб и её освобождения от террористических группировок.

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