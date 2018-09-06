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Минобороны РФ: боевики в зоне Идлиб не прекращают нарушать перемирие

Политика

Частота обстрелов населенных пунктов и позиций сирийских войск не снижается

Минобороны РФ: боевики в зоне Идлиб не прекращают нарушать перемирие
reibai
Цитадель Алеппо

Идлиб, Сирия, 6 сентября 2018, 22:52 — REGNUM  Незаконные вооруженные формирования, скопившиеся в зоне «Идлиб», не прекращают нарушать условия режима прекращения огня и обстреливают населенные пункты и позиции сирийских войск, сообщил 6 сентября начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его информации, за истекшие сутки были обстреляны 10 населенных пунктов в провинции Латакия, три населенных пункта в провинции Хама и один населенный пункт в провинции Алеппо.

В последнем случае обстрел велся с позиций, контролирующихся протурецкими формированиями.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне деэскалации «Идлиб» скопились незаконные вооруженные формирования, вытесненные из других регионов Сирии. Это последняя крупная часть территории страны, контролируемая боевиками.

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Война в Сирии
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