Как поведет себя Турция при наступлении на ее «прокси»?

Владимир Васильев, , 17:04 — REGNUM

В рамках подготовки масштабного наступления сирийской армии в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб возникает вопрос, как поведет себя Турция, когда правительственные силы ударят по ее «карманным» боевикам.

Сирийское правительство перед наступлением в провинциях Алеппо, Хама и Идлиб сосредоточило мощную группировку. Судя по количеству сил и средств, это может быть самой крупной наступательной операцией в сирийской компании. Местные источники сообщают, что в наступлении будут участвовать 9-я бронетанковая дивизия, 4-я механизированная дивизия, имеющая большой опыт боев в городе, элитная дивизия «Силы Тигра», Республиканская гвардия. Кроме этого, участие примут Народные силы обороны, отряды Сирийской социал-националистической партии, палестинская бригада «Аль-Кудс» и 5-й корпус.

Данные силы хорошо вооружены. Они располагают танками Т-55, Т-62, Т-72 и другой боевой техникой, крупнокалиберными артиллерийскими системами, в том числе 122-мм и 152-мм самоходными гаубицами, реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган». Поддержку с воздуха будут осуществлять ВКС РФ и сирийские ВВС.

Очевидно, что в планировании наступательной операции принимают участие российские военные советники, как это было и при подготовке операции на юге Сирии. Привлекаются и иранские советники.

Что сейчас делает Турция. По информации оппозиционных активистов, турецкая военная делегация 15 августа посетила ряд населенных пунктов на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб. Местные жители начали жаловаться на налеты сирийских ВВС. В ответ турецкие военные заявили, что эти налеты вызваны грубыми нарушениями режима деэскалации со стороны группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они также заявили, что не дадут сирийской армии вторгнуться на эту территорию и при необходимости организуют ответные действия.

В провинцию Идлиб пришла очередная турецкая военная колонна. На турецкие наблюдательные посты была доставлена дополнительная бронетехника, бронированные капсулы для укрытия личного состава. Имеется информация о наличии на данных наблюдательных пунктах переносных зенитных ракетных комплексов, которые могут быть применены против самолетов сирийских ВВС под видом защиты мирного населения провинций от бомбежек.

Ранее ряд протурецких группировок договорились между собой и создали «Национальный фронт освобождения». В него входят 1-я и 2-я «Прибрежные дивизии», «Джейш ан-Наср», «Файлак аш-Шам» (организации, деятельность которой запрещена в РФ) и другие. Турция считает эти группировки оппозиционными и озабочена их судьбой. «Файлак аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, принимала участие в операциях турецкой армии на севере Сирии. Естественно, что такие объединительные процессы не могут проходить мимо турецких военных.

«Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не взяли в «Национальный фронт освобождения». Название этой группировки было озвучено 14 августа на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. На пресс-конференции Лавров заявил, что режим деэскалации не распространяется на террористические группировки, такие как «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В прошлом она носила название «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чавушоглу поддержал руководителя российского МИДа и озвучил планы турецких властей в отношении «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ей подобных группировок: «Нам вместе с Россией и нашей разведкой нужно идентифицировать этих террористов и нейтрализовать их при помощи военной силы».

Насчет судьбы «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получается, что и у России и у Турции мнение совпадает, по крайней мере, внешне всё так выглядит. Именно эту группировку сирийские военные определили как первую цель. Тем не менее ряд источников считают, что постоянные атаки БПЛА на российскую авиабазу Хмеймим инициируются именно Анкарой. И российским военным достоверно известно, что именно «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимается этим непосредственно.

Информация о поддержке Турцией этой группировки проходит и по американским источникам. Так, руководитель проекта по борьбе с транснациональными угрозами в центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Сет Джонс заявил, что Турция оказывала помощь запрещенной террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению Джонса, Анкара использует этих боевиков для борьбы с курдскими силами в Сирии.

Для Турции камнем преткновения является курдский вопрос. Недавно турецкое агентство «Анадолу» сообщило о переброске 1300 бойцов курдских отрядов Народных защитников (YPG) в провинцию Алеппо, на территорию, подконтрольную сирийскому правительству. По мнению агентства, курдские отряды будут оказывать помощь сирийскому правительству в военных операциях на западе провинции Алеппо и в провинции Идлиб. По другим источникам, курдские бойцы даже переодеты в форму Сирийской арабской армии.

Недавно, выступая на пресс-конференции в Анкаре, президент Турции Эрдоган сказал следующее: «Мы не делаем различий между террористическими организациями. Для нас нет никакой разницы между мясниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убийцами PПK (Рабочей партии Курдистана — примечание редакции)». Курдские отряды Народных защитников (YPG) Анкара считает сирийским крылом Рабочей партии Курдистана (PKK).

Исходя из изложенной информации, в настоящий момент определенно можно сказать, что наступление сирийской армии в провинциях Алеппо, Хама, Идлиб будет идти в несколько этапов. Первый этап будет посвящен уничтожению «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подобных ей группировок.

Надо полагать, что список будет согласован российской и турецкой сторонами. Кстати, Лавров на пресс-конференции с Чавушоглу обратил внимание на следующее: те незаконные вооруженные формирования, которые не хотят быть связанными с террористами, должны будут физически отделить себя от них или рискнуть, присоединившись к джихадистам.

В отношении дальнейшего развития событий пока сложно строить прогнозы. Турция не собирается добровольно покидать захваченные территории Сирии. Ключевой вопрос — решение курдского вопроса на территории САР. Турцию интересует разоружение курдских отрядов и отсутствие их инфраструктуры у турецко-сирийской границы.

Решение курского вопроса по пути предоставления курдам широкой автономии в рамках Сирии эту проблему не решает. Официальный Дамаск, кстати, тоже против такого подхода. Если говорить о позиции Дамаска в целом по ситуации, то она однозначна, и ее озвучил Башар Асад: вернуть каждый дюйм Сирии, включая провинцию Идлиб и районы, контролируемые поддерживаемыми США силами.

Ситуация сложная, и ее разрешение во многом зависит от России. Сергей Лавров отметил тот факт, что Турция, Россия и Иран, решая вопросы сирийского кризиса, имея позиции, которые и не всегда совпадают, нашли взаимопонимание по решению конкретных проблем, и это позволило кардинально изменить ситуацию в Сирии.