Москва, 30 августа, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 30 августа, вновь объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия Гроза

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Предупреждение связано с ожидающимися днём сильным ветром и грозой. По данным синоптиков, температура воздуха в Москве прогреется до 25 — 27 градусов, при этом порывы южного и юго-восточного ветра будут достигать местами 17 метров в секунду. Кроме того, ожидаются ливни и грозы. Такая же погода сохранится в регионе и в последний день лета.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — уточняется в сообщении.

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«Желтый» уровень пожарной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

«Жёлтый» уровень объявлен также из-за высокой пожароопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в Москве был зафиксирован температурный рекорд века. К 11:00 воздух в столице России прогрелся до +28 °C. До этого самым жарким днём было 29 августа 2002 года. Тогда столбики термометров в столице поднялись до отметки +27,3 °C.