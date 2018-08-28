Жаркая погода сохранится в Москве до конца лета

Москва, , 08:20 — REGNUM Рабочая неделя в Москве началась жарко и солнечно. По данным Гидромецентра, уже 28 августа сказалась близость атмосферных фронтов. В дневные часы во вторник и среду местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночь на 28 августа в Москве столбики термометров опускались до 13−15°, по области 10−15°.

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Днём воздух прогреется до 27−29° в мегаполисе и 25−30° в Подмосковье. В ночь на 29 августа — 15−17° в столице и 12−17° по области, днём — 27−29° и 25−30° соответственно.

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Добавим, что средняя температура прошедших дней августа в Москве, по данным метеостанции ВДНХ, почти на три градуса превышает климатическую норму. По средней температуре август может стать четвёртым самым тёплым за время существования станции (с 1948 года). Примерно таким же теплым был август два года назад — в 2016 году. Осадков за прошедший период месяца выпало 25 мм или 32% от нормы августа.

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