«Желтый» уровень пожарной опасности объявлен в Москве и Подмосковье

Москва, , 15:44 — REGNUM «Жёлтый» уровень пожарной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра 26 августа.

«Жёлтый» уровень означает высокую, местами чрезвычайную пожароопасность. По прогнозам синоптиков, такая степень пожароопасности сохранится в столичном регионе в течение предстоящих суток. Это означает, что высокая вероятность лесных пожаров сохранится до вечера 27 августа.

Синоптики Гидрометцентра поясняют, что причиной повышения вероятности пожаров стала аномально тёплая для августа погода в Москве и Подмосковье. Гидрометцентр сообщает, что жаркая и безоблачная погода ожидается в столице и в понедельник, 27 августа. Воздух в столице прогреется до +27 градусов, ветер ожидается слабый, скоростью 3−8 метров/сек.

Ни в Москве ни в Подмосковье осадков в первый рабочий день недели не ожидается.

Напомним, что ранее синоптики сообщали, что до середины будущей недели в Москве и области установится жаркая летняя погода. Кратковременные осадки ожидаются лишь к вечеру вторника, 28 августа.