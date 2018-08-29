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Температура воздуха в Москве побила «рекорд века»

Общество

До конца дня температура воздуха в столичном регионе может подняться до +31 °C

Температура воздуха в Москве побила «рекорд века»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 29 августа 2018, 12:14 — REGNUM  В Москве 29 августа зафиксирован температурный рекорд века. К 11:00 воздух в столице России прогрелся до +28 °C, сообщает Гидрометцентр РФ.

Отмечается, что в среду, 29 августа, был побит температурный рекорд 29 августа 2002 года, когда столбики термометров в Москве показывали +27,3 °C. Также в метеослужбе сообщили, что абсолютный температурный рекорд для 29 августа был установлен в 1938 году. Тогда было зафиксировано +34,9 °C.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца дня температура воздуха в Москве может подняться до +31 °C, в Подмосковье — до +32 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в управлении МЧС России по Москве предупредили жителей столицы России о 30-градусной жаре. Согласно прогнозам, жаркая погода в городе продержится все оставшиеся дни лета.

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