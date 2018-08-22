Петропавловск-Камчатский, 22 августа, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Тонны выброшенного на свалки лосося продолжают обнаруживать жители Камчатки. Ценная рыба гниет в лесах, на дорогах. В социальных сетях сообщают, что нищие пенсионеры собирают лосося прямо с помоек и лесных полян потому, что на рынках дорого, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рыбак

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21 августа жители Камчатки обнаружили очередную огромную несанкционированную свалку из лосося в лесу самого богатого рыбой Усть-Большерецкого района.

«Несколько тонн лосося лежат на 94-километре трассы Петропавловск-Камчатский — посёлок Октябрьский. К свалке ведут следы от колес грузовика», — привело слова местного жителяИА «Кам24».

Мужчина выражает негодование по поводу того, что местным жителям за лов рыбы грозит уголовная статья. Очевидец отметил, что рыба на свалке даже не поротая — то есть с икрой.

Жители полуострова высказывают мнения, что гигантские свалки устраивают рыбопромышленники, не в силах справиться с рекордными объемами.

В социальных сетях продолжают негодовать камчатцы.

«Там уже пенсионеры и малоимущие всё растащили! У нас много людей, живущих за чертой бедности, за гранью прожиточного минимума. Эти свалки спасают их от голода!»

«Такие свалки обычным людям создать не под силу — тонны рыбы! Зато несчастных КМНС недавно доблестные сотрудники береговой охраны чуть не утопили! А может, это местные пенсионеры устроили свалку — набраконьерили столько, что утащить не смогли? Ох уж эти «браконьеры»! Не дают нашим «кристально честным» рыбопромышленникам работать — так и норовят последний кусок изо рта урвать!»

«Зато какое «благодеяние» устроили напоказ власти недавно: бесплатно раздавали горбушу! По четыре хвоста в руки! Гады!»

«Что, камчатцы? Рыбки халявной захотели? Да её лучше сгноят, но нищебродов кормить не будут».

Куда смотрит наш министр рыбного хозяйства?!» — пишут камчатцы в социальных сетях.

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В этой связи возникает вполне резонный вопрос: а куда смотрит Федеральное агентство по рыболовству — ведомство, в функции которого, если верить официальному сайту, входит «контроль и надзор в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах РФ»? Какое уж тут «сохранение», когда колоссальное количество этих самых «водных биоресурсов» гниет на свалках, в лесах, на берегах Камчатки?

Без рыбы между тем остались многие регионы Дальнего Востока. В Хабаровском крае, например, ошиблась наука — лосось не пришёл.

«Власти Камчатки к нам обращались. Там отработало одно наше судно, БАТМ «Тумнин» рыболовецкой артели «50 лет Октября» из свободного порта Ванино. «Тумнин» поработал с объёмами 1000 тонн в сутки. Сейчас он ушёл по своим делам, другим. К сожалению, больше судов мы на Камчатку отправить не могли — в Хабаровском крае основная часть промыслового флота ориентирована на прибрежный флот и реки, морской промысловый флот, да и то в очень небольшом количестве, есть в Ванино, у упомянутой артели. В Советской Гавани такого флота нет. Поэтому, увы, всё, что смогли взять, мы взяли», — рассказал глава Комитета рыбного хозяйства минприроды Хабаровского края Кирилл Фирсов.

Почему бездействует Росрыболовство? Да, есть ФЗ-66, регулирующий вылов федерального ресурса — ценнейшего дальневосточного лосося, заметим, ещё более ценного тем, что это дикий лосось, а не выращенный в «тепличных» условиях рыбоводных заводов. Но любой закон пишется для людей разумных и допускает исключения в уникальных случаях. На Камчатке сейчас — тот самый, уникальный, случай: впервые за 110 лет к берегам полуострова пришло такое количество рыбы, с которым не справиться ни камчатскому флоту, ни береговой переработке. Камчатские СМИ сообщают, что камчатским лососем уже забиты все свободные холодильники Приморья. И тонны — десятки, а может и сотни тонн — гниют на дорогах, свалках, в лесах. Почему Росрыболовство допускает уничтожение федерального ресурса? Ведь то, что происходит сейчас на Камчатке, — прямой вред государству? Но московское ведомство молчит, не видя в происходящей трагедии ничего аномального. Ничего не делают и камчатские власти, которые могли бы забить вовремя тревогу, потребовать, чтобы федеральное ведомство приняло какие-то решения.

Камчатцы умоляют разрешить свободный вылов всем жителям — в порядке того самого исключения, которое бывает один раз в 110 лет. Но Росрыболовоство «стоит на страже закона». Несмотря на то, что это «стояние» уже граничит с безумием.

Ещё одна новость с Камчатки: 17 августа местные жители зафиксировали очередное преступление против государственной собственности (иначе это назвать нельзя): прямо в дорожную пыль кто-то вывалил два самосвала горбуши.

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Как сообщало ИА REGNUM, богатейшая путина, самая богатая за последние 110 лет, для властей Камчатки и федерального агентства по рыболовству оказалась тем, что в народе называют «не в коня корм». На фоне огромного количества свалок, где гниёт ценный камчатский лосось, на полуострове бравые правоохранители возбудили уже под сотню уголовных дел на браконьеров, среди которых большинство — простые люди, которые просто хотят наловить рыбы, чтобы накормить свои семьи. Возмущение и гнев камчатцев вызвал безобразный инцидент, имевший место 20 июля в Усть-Большерецком районе Камчатки, когда мощные катера Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ прямо в море крушили резиновые надувные лодки местных аборигенов. Для аборигенов Усть-Большерецкого района губернатор Камчатки Владимир Илюхин выделил участок для ловли лосося — в 130 км от места их жительства, причем добираться до него нужно, преодолевая пять полноводных рек. На запрос ИА REGNUM прокуратура Камчатского края ответила сообщением, что «разослала запросы в прокуратуры региона и министерство рыбного хозяйства». Таким образом, позиция прокуратуры до сих пор не ясна.

На очередном Восточном экономическом форуме, который пройдёт уже в сентябре во Владивостоке, власти наверняка будут отчитываться о развитии промысловой отрасли в ДФО: будут рассказывать про успехи в строительстве флота под «квоты под киль», про рост показателей, развитие береговой переработки. Но все их успехи сегодня показала щедрая камчатская путина, во время которой голодное население под страхом уголовного наказания не может поймать себе рыбы сколько захочет, тогда как эта рыбы, на десятки, а то и сотни миллионов рублей, гниёт по всему полуострову.

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