Пусть гниёт? Десятки уголовных дел возбуждены на Камчатке на браконьеров

Петропавловск-Камчатский, , 09:45 — REGNUM На Камчатке гниют сотни тонн лосося. Жители полуострова выкладывают в сеть фото и видеосъёмки, на которых видны гигантские площади, заваленные гниющей рыбой. По данным науки, путина-2018 — самая богатая за последние 110 лет. Люди просят власти разрешить свободную рыбалку всем камчатцам. Но власти не разрешают, а полиция возбудила уже более 100 уголовных дел за незаконный вылов рыбы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Коренные жители Камчатки: «Нас превратили в изгоев на земле предков»

С начала операции «Путина-2018» на Камчатке подразделениями дознания возбуждено 92 уголовных дела за незаконный вылов рыбы. Изъяты 44 лодки, 12 руль-моторов, 223 единицы сетей, 40 тонн рыбы лососевых пород и более 5 тонн икры.

Хотелось бы порадоваться за успешную работу контролирующих органов Камчатки, но не получается. Потому, что ежедневно жители полуострова выкладывают в социальные сети фото‑ и видеосъёмку, на которых видно, как гниют десятки, а может быть, и сотни тонн вкуснейшего камчатского лосося.

https://www.facebook.com/olgaisaeva24/videos/2161961783833057/UzpfSTEwMDAwODI0MTkxODQ2NjoyMTc3MjQ0OTUyNTYwMjE0/

Последнее видео появилось в сети в пятницу, 10 августа, и вызвало боль и гнев жителей Камчатки: возле поселка Рудогороский колоссальное количество гниющей горбуши лежит прямо на земле, в тундре.

«Вот такая у нас путина! А говорят, что рыба закончилась! Вот такие у нас нынче новости!», — прокомментировал автор видео.

«Какой ужас! За такое сажать нужно! Кинули бы клич, пусть бы люди набрали, сколько захотят!».

«Раздали бы в детские дома, людям бы разрешили ловить! Ну что за бесхозяйственность!».

«А может, Медведева провезти по всем таким местам? Он же про туризм и экологию собрался говорить тут? Вот пусть и посмотрит!».

«Рыба гниёт и в реках, и по берегам! Почему не разрешить свободный вылов?!».

«В реках гниет та, что не поймана, а на берегах и в тундре валяется та, что выпотрошили, икру забрали, а рыбу выбросили! А если все подсчитать — и в реке, и в тундре, и на берегах, такой ущерб государству получится! Миллиардный! И никому дела нет!».

«Вот за такое надо сажать, а не за несколько рыбин. Почему никто не следит? Почему у нас нет переработки — можно ведь хотя бы кошачьи консервы делать! Корм для животных вообще! Что за страна такая, а? Ведь миллионы на земле валяются!» — возмущаются камчатцы в социальных сетях.

Читайте также: На Камчатке дороги усыпаны красной икрой и лососем

Как сообщало ИА REGNUM, так называемая борьба с браконьерством на Камчатке ведётся параллельно с абсолютно бесхозяйственным и попустительским уничтожением ценнейшего камчатского лосося. В то время как мощные катера береговой охраны Пограничной службы крушат резиновые лодки нищих аборигенов, вышедших в море, чтобы поймать рыбы, без которой им не выжить, на лесных дорогах и в тундре валяются тонны красной икры и рыбы. Промысловые и перерабатывающие предприятия Камчатки не справляются с небывалыми объемами лосося. Люди просят разрешить свободный лов на месяц, чтобы рыба не пропадала. Но власти на уступки не идут. О рачительном, хозяйском отношении к уникальному ресурсу полуострова, как видим, и речи не идёт.