На Камчатке дороги усыпаны красной икрой и лососем

Петропавловск-Камчатский, , 02:56 — REGNUM На Камчатке дороги усыпаны красной икрой и свежим лососем. Житель полуострова, перевозивший туристов, обнаружил на трассе примерно 5 тонн свежей рыбы и икры. Регион не справляется с колоссальными подходами горбуши, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Житель Камчатки, перевозивший туристов, обнаружил на автотрассе, ведущей в поселок Озерновский, огромное количество свежей горбуши, не менее 5 тонн. Судя по состоянию, рыба была только недавно поймана.

«Наверное, у грузовика, который её вез, открылся борт. А самостоятельно собрать рыбу водитель не мог — это очень опасно, здесь много медведей, это их места. У меня прямо нервы не выдерживают на это смотреть. Чмяк-чмяк — икра просто вылетает из-под колес. Туристы смогли набрать свежей икры во всю тару, что у них была с собой», — привело слова мужчины ИА Камчатка-Информ.

https://www.instagram.com/p/BmIiXBlFeav/

В подтверждение своих слов житель Камчатки предоставил снятый на месте события, на котором хорошо видна лесная дорога, усыпанная красной рыбой.

Камчатцы с возмущением обсуждают происшествие:

«За такое сажать надо! И штраф миллионный! Безобразие».

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Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка не справляется с небывалыми подходами лосося. Впервые за последние 20 лет у берегов полуострова наблюдается так называемый «рунный ход» горбуши. Камчатским рыбопромышленникам добавили объемы разрешенного вылова до 365 тыс. тонн, при изначально запланированных 290. И это не предел.

На помощь Камчатка позвала Сахалин. Сахалинские суда пришли на помощь к западному побережью Камчатки, но не в большом количестве, поскольку Сахалин ждёт свою рыбалку и его флот сосредоточен у островов. Перерабатывающие заводы полуострова не справляются с нагрузкой, хотя работают в несколько смен.

Между тем, рыбаки Хабаровского края пребывают не в лучшем расположении духа: изначально наука обещала высокие подходы лосося. Промысловые предприятия после провальной путины 2017 года готовились к «большой рыбе». Но все труды оказались напрасны — рыбы в Хабаровском крае почти нет. Ученые объясняют это изменением климата. Наука обещала рыбакам (разрешенные объёмы) 83 277 тонн. Однако по состоянию на 1 августа выловлено не более 20%. И больше рыбы нет.