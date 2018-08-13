Ростов-на-Дону, 13 августа, 2018, 11:22 — ИА Регнум. Жителям Ростовской области можно спасть спокойно — в состав Украины территорию Донского региона никто не отдаст, предложение Киева всего лишь популизм. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM выразил кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя высказывание министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгия Туки о возможной потере Киевом государственности.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Можете тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?

«Присоединение Ростовской области к Украине становится популизмом, канувшим в Лету. Им спекулировал ряд украинских радикалов, в том числе и Георгий Тука. Однако в Киеве происходит понимание того, что «нам бы своё удержать». Жителям Дона переживать не стоит, в состав Украины их никто не отдаст», — отметил эксперт.

По его словам, если в Киеве заговорили о создании Малороссийской губернии, а уж тем более столь известный националист и русофоб, создатель сайта «Миротворец» Георгий Тука, то её появление становится вполне возможным.

«Тука видит в Оппоблоке «агентов Кремля», в это же время Рабинович заявляет о своей поддержке лозунга «Слава Украине» в качестве армейского приветствия. Нонсенс? Не думаю. С одной стороны, для реализации проекта Малороссийской губернии действительно нужны свежие и новые революционные силы на Украине. А с другой, мы видим целый ряд «политических флюгеров», готовых в любой момент сменить флаг националистической пропаганды на знамя Евразийского союза. И таковых даже в рядах правящей команды предостаточно», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Георгий Тука ранее выражал уверенность, что Ростов-на-Дону может войти в состав Украины. Но теперь, по его мнению, Украина вполне может потерять государственность, и не обязательно военным путем.

«Достаточно пророссийским силам провести большинство в парламент — и все, каюк, Украины нет, а есть «Малороссийская губерния», — заявил Тука.

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Напомним, ранее о присоединении Ростовской области к Украине заявлял бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. По его мнению, этот процесс может начаться через два-три года. Комментируя высказывание Саакашвили, ростовский политтехнолог Сергей Смирнов отметил низкий уровень рассуждений опального политика. По словам эксперта, включение Ростовской области в состав Украины — это любимая сказка украинских политиков, которые попутно включают сюда и другие соседние регионы — Краснодарский край, Воронежскую область.

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