Саакашвили заявил о вхождении Ростовской области в состав Украины

Ростов-на-Дону, , 10:28 — REGNUM Лидер «Движения новых сил» и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Ростовская область в ближайшее время изъявит желание войти в состав Украины. По его мнению, через два-три года страна выйдет из кризиса, затем и последует отделение российского региона от РФ. Опальный политик сделал соответствующее заявление в интервью изданию «Новая газета».

О развитии Ростовской области Саакашвили упомянул, отвечая на вопрос, как быть с территориями Донбасса.

«Эта история решается через быстрое развитие Украины. Я не верю в военное решение этой проблемы, даже если в России все обвалится [и она прекратит поддержку сепаратистов]. Как только Украина начнет из тени выходить — будет ресурс для большого роста всех наших областей. Когда [на Украине] будут лучшие школы, институты, здравоохранение, органы социальной защиты, то Донбасс быстро вернется домой. И еще Ростовская область попросится. Понимаете, мы должны выиграть идейно», — сказал лидер «Движения новых сил» изданию.

Также бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области считает, что Россия ведёт против Украины войну. И Киев способен одержать победу, «но не за счёт ущерба России».

По его словам, Украина «победит, когда станут двузначными цифры экономического роста, когда дороги станут лучше российских, когда успех будет во всех сферах».

"Когда появится оптимизм и люди перестанут уезжать из страны и, наконец, когда жители Ростовской области скажут жителям Донбасса: «Мы сами хотим в Украине жить». Я думаю, что это можно будет сделать за два-три года. Но только если будет новая власть и новый политический лидер. Моего премьерства для этого недостаточно. Должна быть новая политическая элита, которая будет фундаментально отличаться от нынешней — второсортной российской политической элиты», — цитирует «Новая газета» Саакашвили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили опубликовал отрывок из своего нового фильма, посвящённого будущему Украины. Политик заявил, что картина будет состоять из нескольких частей. Речь пойдёт о новом государстве, экономике, армии, географии, технологиях и даже новых людях. Саакашвили подчеркнул, что материал пока сырой, но, когда работа над будет окончена, станет познавательным.

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