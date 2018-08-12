Тука: Украина может стать «Малороссийской губернией»

Киев, , 20:24 — REGNUM Украина в случае обострения политического кризиса может потерять свою государственность. Об этом заявил заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука в интервью украинскому изданию «Апостроф».

"У нас (Украины) есть вообще риск потерять государственность», — сказал он.

По его словам, для превращения Украины в «Малороссийскую губернию» достаточно «пятой колонне» провести большинство в парламент.

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