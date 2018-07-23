Берлин, 23 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Большинство граждан Германии уверено, что не окажутся в зависимость от России после строительства газопровода «Северный поток — 2». Согласно данным опроса, проведённого исследовательским институтом Forsa, подобное утверждение президента США Дональда Трампа о «полном контроле со стороны РФ» совершенно неверным считают 84% опрошенных. В целом же большая часть населения ФРГ выступает за возведение этого объекта и поддерживает планы по реализации этого проекта, считая это «правильным и нужным». Такого мнения придерживаются 66% участников опроса.

Nord-stream2.com Погрузка труб для «Северного потока — 2» в порту Мукран. Германия

Читайте также: Американский конгресс взялся на «Северный поток — 2»

Новак: Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» абсурдный

При этом почти 23% опрошенных выступают против строительства газопровода, будучи уверенными, что зависимость Германии от России только увеличится.

Добавим, что опрос проводился 19−20 июля социологическим институтом Forsa по заказу телеканалов N-tv и RTL. Участие в нём приняли свыше тысячи человек.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию по дну Балтийского моря и пройдёт через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяжённость составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность двух ниток будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива в год. Газопровод позволит европейским потребителям, прежде всего Германии, получать российский газ, минуя Украину. Вашингтону новый газопровод не нужен, а ФРГ крайне в нём заинтересована.

Ранее по теме: Германия предостерегла США от нападок из-за «Северного потока — 2»

Трамп раскритиковал Германию за зависимость от российского газа

Добавим, что отмены работ по сооружению «Северного потока — 2» добиваются экологи. Однако 19 июля Федеральный конституционный суд Германии отказался принять к рассмотрению иск экологического объединения «Союз сохранения природы и биологического разнообразия» (NABU).