Новак: Законопроект о санкциях против «Северного потока – 2» абсурдный

Москва, , 09:40 — REGNUM Законопроект о санкциях в отношении инвесторов проекта «Северного потока — 2», представленный в сенате США, является абсурдным. Такое мнение высказал глава Министерства энергетики РФ Александр Новак, добавив, что он «нивелирует все рыночные правила».

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США: Мы введем санкции против «Северного потока — 2», но это неточно

«Я не видел этого законопроекта, его нужно изучить с точки зрения юриспруденции. На мой взгляд, он абсурдный и странный», — сказал министр журналистам по итогам совещания в Хабаровске.

Добавим, что ранее о противозаконности любых санкций в отношении участников проекта по строительству «Северного потока — 2», который является «чисто коммерческим проектом», заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Атака на «Северный поток — 2»: чьи интересы лоббирует сенатор Баррассо?

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля в американский конгресс был внесён законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», инициатором которого стал республиканец Джон Баррассо (сенатор от штата Вайоминг). Законопроект предусматривает введение санкций против лиц, инвестирующих в российские проекты по экспорту энергоносителей, предоставляющих гарантии для займов на эти цели, а также осуществляющих поставку товаров и услуг для этих проектов. Обоснованием законопроекта служит желание расширить рынок сбыта американских энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» пройдёт из России в Германию по дну Балтийского моря. Он позволит европейским потребителям, прежде всего Германии, получать российский газ, минуя Украину. Вашингтону новый газопровод не нужен, а Германия крайне в нем заинтересована. Протяжённость газопровода составит более 1,2 тыс. км, а пропускная способность двух ниток будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива в год.

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