Американский конгресс взялся на «Северный поток — 2»

Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» внесен в американский конгресс, сообщает Bloomberg.

Уточняется, что инициативу проявил республиканец Джон Баррассо (сенатор от штата Вайоминг). Обоснованием служит желание усилить расширить рынок сбыта американских энергоресурсов.

Напомним, строящийся газопровод «Северный поток — 2» позволит европейским потребителям, прежде всего Германии, получать российский газ минуя Украину. Вашингтону новый газопровод не нужен, а Германия крайне в нем заинтересована.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля российский министр энергетики Александр Новак заявил, что в ближайшие пять — десять лет объем поставок газа в Европейский союз будет заметно увеличен.

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