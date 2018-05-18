Германия предостерегла США от нападок из-за «Северного потока – 2»

Берлин, , 10:23 — REGNUM Стремление Вашингтона заблокировать запланированное строительство газопровода «Северный поток — 2» для наращивания собственного экспорта, ожидаемого Соединёнными Штатами, эффекта иметь не будет. Об этом заявил министр экономики Германии Питер Альтмайер, выступивший с решительным предупреждением в адрес США о вероятных рисках таких намерений. Об этом пишет агентство Reuters.

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В преддверии встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которая состоится 18 мая в Сочи, Альтмайер заявил, что Европейский союз должен гарантировать, что Украина будет продолжать получать транзитные сборы за газ даже после строительства трубопровода через Балтийское море. По словам министра, несмотря на то, что «США — наши друзья и партнеры, но мы хотим защищать наши общие ценности». В случае, если Вашингтон вознамерится поставить свои экономические интересы на первое место, то США должны ожидать, что Германия будет готова ответить тем же.

Как сообщало ИА REGNUM, отказаться Берлину от проекта «Северный поток — 2» президент США Дональд Трамп предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель ещё в апреле 2018 года. Взамен было заявлено о готовности США начать переговоры по новому торговому соглашению между США и Евросоюзом. Уже в мае Вашингтон пригрозил Германии санкциями из-за проекта трубопровода. Отмечалось, что причиной подобного решения может стать угроза безопасности США, вызванная распространением влияния России в Евросоюзе.

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