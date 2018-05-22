Хабаровск, 22 мая, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Остановить отток населения с Дальнего Востока не получается. Как не получается пока и добиться высокой рождаемости, желаемого притока инвестиций, развития производств. Как сообщил «Коммерсантъ», полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил главе государства поддержать дальневосточные инициативы: повысить материнский капитал для дальневосточниц сразу на 30%, платить всем за рождение первого ребёнка, а при рождении второго малыша возмещать затраты на покупку или строительство жилья. Работающих многодетных родителей предлагается освободить от уплаты НДФЛ. Полпред вновь вернулся и к теме увеличения «подъёмных» для приезжающих в ДФО работников: вместо 225 тыс. рублей —1 млн. Помогут ли эти меры?

Kremlim.ru Юрий Трутнев

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«Прежде чем выделять значительные бюджетные средства на всё вышеперечисленное, необходимо понять: а чего и сколько нужно Дальнему Востоку? Сколько нужно людей? Сколько нужно их сюда привезти, нужно ли их вообще сюда везти или хватит тех, которые есть? Сейчас много говорят о том, что на Дальнем Востоке нужно развивать мегаполисы. Хорошо. А малые города? А что делать с разбросанными по тайге несчастными поселками, в которых люди не живут, а мучаются, в которых гарантированно не будет никакого развития? Может быть, нужно переселять людей из этих поселков в города, в малые и большие? Для этого разработать систему переподготовки, переобучения? Ведь это тоже люди, они есть. Зачем же везти сюда людей издалека? Нужна серьёзная ревизия Дальнего Востока. Нужна ревизия всех дальневосточных программ. Потому что развитие ДФО пять лет назад, если уж говорить честно, начали, не зная — чего и сколько сюда нужно. Нет этого знания и до сих пор», — полагает доктор политических наук, профессор, директор института социально-политических технологий и коммуникаций Илдус Ярулин.

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Особенное недовольство дальневосточников вызвало предложение о «подъёмных» для приезжающих в ДФО работников в размере 1 млн рублей. Кому платить этот миллион? На большую стройку приехали 1,5 тыс. работников класса «землекоп». Выплатить им 1,5 млрд рублей? А через три-четыре года стройка закончится, что будут делать все эти «миллионеры»? Уедут на родину, куда-нибудь на юг. А потом, через год, приедут ещё на одну большую стройку, в другой субъект ДФО. И опять получат по миллиону рублей? Так никакого бюджета не хватит. Не потому ли, что все программы по развитию ДФО непонятны и непрозрачны, Минфин РФ всё время пытается их урезать?

«Минфин вполне можно понять. Потому что, я повторю, нужна ревизия этих программ и четкое понимание того, сколько и чего нам нужно. Что касается этого миллиона. А почему бы не потратить эти деньги на бесплатное обучение в дальневосточных вузах? Причем как дальневосточникам, так и абитуриентам, которые будут приезжать из других регионов страны? Но с жестким условием: отработать определенное количество лет на Дальнем Востоке. Вот это была бы настоящая дальневосточная преференция! Реальная! Но, опять подчеркну, для этого нам нужно знать, сколько предприятиям необходимо кадров и каких: сколько нужно инженеров, сколько нужно сварщиков и так далее. Нужно всё посчитать», — считает политолог.

Между тем примеры грамотной подготовки кадров на Дальнем Востоке есть. Например, Сибирская угольная энергетическая компания реализует масштабный социальный проект «СУЭК-классы», где со школьной скамьи готовят будущих инженеров для многочисленных предприятий компании. В «СУЭК-класс» школьник, добившийся серьезных успехов в изучении точных наук, поступает после окончания 9 класса. За 2 года, 10 и 11 классы, ребята изучают по углубленным программам физику, математику, информатику, химию, занимаются с наставниками из числа сотрудников компании. Те, кто покажет блестящие результаты ЕГЭ и выразит желание связать свою жизнь с инженерной профессией, получают направление от компании на учебу в профильных вузах, причем приоритет отдается именно дальневосточным учебным заведениям. Ребята имеют право на стипендию СУЭК за хорошую учебу, проходят практику на предприятиях компании и после окончания вуза приезжают на работу — на предприятие СУЭК. Почему бы такому молодому человеку, дальневосточнику, в которого крупная компания уже вложила серьезные деньги, не выплачивать этот самый миллион, когда он после учебы вернётся в родной город или посёлок? Например на покупку или строительство жилья? Ведь этот молодой человек гарантированно будет жить и работать на Дальнем Востоке, а имея хорошую работу и зарплату, социальный пакет, заведёт семью, родит детей?

«Конечно! Прекрасная идея. И я уверен, что есть и другие крупные компании, которые на деле занимаются подготовкой кадров для своих предприятий. И структуры, отвечающие за развитие Дальнего Востока, по моему глубокому убеждению, должны изучать опыт такого бизнеса и на его основе создавать реальные, привязанные к жизни программы. Я всегда говорю: не надо лозунгов и громких заявлений — послушайте социально-ориентированный бизнес. И я уверен, что такие программы будут финансироваться федеральным Минфином — уже потому, что они понятны и осуществимы», — убеждён ученый.

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В пакете инициатив, предложенных полпредом, — увеличение материнского капитала и выплаты за первенца. Поможет ли это стимулировать рождаемость? Родить ребёнка не сложно. Но в какой он пойдет детский сад, в какую школу, в каких больницах он будет лечиться, кем он будет потом работать?

«Эти инициативы тоже очень хороши. Хорошо уже то, что Юрий Трутнев последовательно их отстаивает. И что-то получается. У нас исчез дефицит детских садов, в селах, пусть и медленно, но возрождают ФАПы. Но людям, для того чтобы они рожали детей, нужно понимание — что будет не только завтра, но и через десять, и через двадцать лет в их родном регионе. Опять возвращаемся к депрессивным таёжным поселкам. Будем честными: ведь часто под этот материнский капитал рожают детей представители маргинальных групп населения. Какое развитие получат эти рождённые дети в умирающем поселке? А может быть, нам нужно развивать не только строительство жилья в мегаполисах, но и малоэтажное домостроение в малых городах, в посёлках, где работает крупный бизнес, и переселять туда жителей депрессивных таёжных сёл? Пример — Сахалин, где сегодня разрабатывают закон о ликвидации таких населённых пунктов — значит, есть понимание того, что делать это нужно? Наивно было бы полагать, что за короткий срок получится превратить Дальний Восток в процветающий регион. Работа ведётся. Что-то получается, что-то нет. Есть внимание президента к Дальнему Востоку, и это очень хорошо. Продолжаю стоять на том, что уже говорил и я, и мои коллеги неоднократно: Министерство по развитию Дальнего Востока должно базироваться на Дальнем Востоке. Работа пойдёт в разы быстрей», — убежден Илдус Ярулин.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 5 лет деятельности Министерства по развитию Дальнего Востока первое в истории России ведомство, ориентированное на развитие ДФО, подвергалось жёсткой критике со стороны как многочисленных экспертов, так и жителей проблемного макрорегиона. За 5 лет так и не удалось прекратить отток населения — люди продолжают уезжать. Дальний Восток по-прежнему лидирует по уровню смертности, особенно среди мужчин трудоспособного возраста, по количеству аварийного жилья, причем эта проблема не только не решается, но и нарастает.

Жители Дальнего Востока жалуются на низкие доходы, на отсутствие возможностей сделать достойную карьеру, купить хорошее жильё. Критику дальневосточников вызывает состояние здравоохранения и образования, плохая инфраструктура, очень дорогие услуги ЖКХ, очень дорогие продукты питания, вообще — очень дорогая жизнь. Один из главных поводов для переезда — бешеные цены на авиабилеты и, как следствие, несбыточный отпуск, на который копить приходится несколько лет. Дальневосточники жалуются на ощущение оторванности от остальной России.

При этом южные и западные регионы России привлекают дальневосточников тем, что, получая такую же зарплату, они там тратят меньше — на те же продукты и коммуналку. И в результате получают более качественную жизнь.

Далека от ожидаемых и инвестиционная привлекательность ДФО. Иностранные инвестиции не текут в регион бурным потоком. Их вообще очень мало. В ТОРы и порто-франко перебазируются уже существующие предприятия, что даёт Минвостокразвития сносную статистику, но не даёт реального развития Дальнего Востока.

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