Кто поедет в край «нищеты и безработицы» за миллион рублей?

Хабаровск, , 11:04 — REGNUM Министерство по развитию Дальнего Востока и Минтруда России договорились поддержать идею хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта и платить 1 млн рублей всем, кто решит переехать жить на Дальний Восток из других регионов РФ. Однако, по мнению экспертов, идея обречена на провал, поскольку бессмысленна, бесполезна и даже вредна.

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Выступая на Днях Дальнего Востока в Москве, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт озвучил предложение: увеличить выплаты приезжающим на Дальний Восток работникам с 225 тысяч рублей до 1 млн рублей. По версии хабаровского губернатора, совсем скоро в регионе будет создано 12 тыс. новых рабочих мест, а кадров в регионе, опять же по мнению Шпорта, совсем нет.

Давайте разберёмся — так ли уж не хватает в ДФО тех самых кадров, которые чиновники всех мастей так усиленно пытаются завлечь в регион?

Итак, Хабаровский край — 2000 работников идут под сокращение в одном только бывшем «Дальспецстрое». Куда пойдут несчастные безработные строители — одному Богу ведомо, а властям — нет. Людям пока ничего не предлагают. На днях пошли на улицу 700 работников Хабаровского автотранспортного предприятия. Их трудоустроили в созданное в спешном порядке другое аналогичное предприятие. То есть дефицита кадров и здесь не возникло.

Ещё один банкрот — «Дальмостострой». Огромные долги по зарплате, которые вряд ли будут погашены в ближайшее время, всё те же безработные люди. Куда они пойдут? Пока не известно.

Свободный порт Ванино. Банкротов пока нет. Но и работы нет. Есть крупный угольный терминал АО «Дальтрансуголь» СУЭК — самое престижное место работы. Но дефицита кадров здесь нет. По данным кадровой службы, соискателей, желающих устроиться на современный терминал, столько, что хоть каждый месяц обновляй штат полностью. Рядом — ОАО «Морской порт Ванино». Не такой современный, но и здесь все вакансии заняты, в кадровую службу очередь.

Есть ещё бункеровочная компания ЗАО «Трансбункер», есть лесоперерабатывающий завод «Аркаим» — ни там, ни там дефицита кадров нет.

Далее — по мелочи, но и платят там — «по мелочи». Опубликованные местными властями данные о средней зарплате в СПВ Ванино размером в 52 тыс. рублей вызвали недоумение среди населения.

«Да? Ну, таких счастливчиков у нас немного», — пишут жители порто-франко.

Отток населения из города «президентского внимания» — Комсомольска-на-Амуре — напугал даже главу региона. Только за 2017 год город потерял 1,3 тыс. человек при численности населения в 248,5 тыс. человек. Из 1,3 тыс. 600 пришлось на смертность, остальные уехали.

«Если пенсионеры уезжают в Краснодарский край косточки погреть, это нормально, они 70 лет мерзли. Но если молодежь уезжает, то почему? Откуда уезжают, с каких предприятий, кто не может задержать? Мы должны понимать, когда строим там объекты, попадаем ли в точку», — сказал Вячеслав Шпорт.

Сказал и… предложил платить 1 млн рублей приезжим из других регионов.

Вообще в первом полугодии 2017 года Хабаровский край стал лидером ДФО по оттоку населения — навсегда уехали 5 307 человек.

Почему уезжают? Причины просты: нет достойной работы, нет достойной зарплаты, добавим сюда тяжёлый климат, долгую зиму, дорогие продукты, коммуналку, список можно продолжать.

Амурская область. 16 января десятки железнодорожников в Тынде заявили о намерении объявить голодовку. Людям урезают зарплату. Некая структура, ТМХ-Сервис, зарегистрированная в Москве, в ведение которой ОАО РЖД передала локомотивное депо в Тынде, с рабочими на контакт не идёт. Людей назвали «быдлом» и заявили, что они никуда не денутся, всё равно будут работать, потому что у всех ипотеки.

В ЕАО 25% населения живут за чертой бедности.

Приморье в 2017 году стало лидером РФ по размеру зарплатного долга — на конец сентября долги превысили 644 млн рублей.

На Сахалине в канун Нового года нефтяники в Охе выходили несколько раз на пикеты, требуя не сокращать рабочие места и не выгонять людей на улицу.

При довольно высокой средней зарплате в регионе, более 68 тыс. рублей, 47% всех денежных доходов сосредоточены в руках 20% населения. Остальные сахалинцы живут очень небогато. А жизнь на островах очень дорогая. Здесь есть проекты, в которых нужны специалисты. Например, Восточная горнорудная компания реализует инвестиционный проект по развитию Солнцевского угольного месторождения. Но на этот проект люди едут и без всякого «миллиона»: зарплата экскаваторщика в 220 тыс. рублей — очень весомый аргумент. Едут на Сахалин и врачи — тоже из-за высоких зарплат, предоставляемого служебного жилья. То есть когда есть потребность в кадрах — она решается. Вопрос в том — сколько нужно людей на новые проекты. И какое количество вакансий могут закрыть местные жители?

В Якутии автомобильные дороги — роскошь в зимнее время. Из половины населенных пунктов можно выбраться в зимний период только на вертолёте. Зимой термометры показывают — 65о С.

Перечень дальневосточных проблем можно продолжать.

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Тот факт, что коренное население бежит с Дальнего Востока, признает уже даже Минвостокразвития. Но вот меры, которые это московское ведомство предлагает, шокируют коренных дальневосточников.

«Идея выплаты миллиона рублей приезжим возмутила людей на Дальнем Востоке, где царят нищета и безработица. В феврале готовятся митинги в Хабаровске, Приморье, на Камчатке против переселенцев, которым создаются все условия для жизни», — сообщил телеграмм-канал «Недебри».

Для жителей Дальнего Востока остаётся загадкой, почему чиновники различных уровней не хотят рассмотреть вопрос о поддержке коренного населения? Вывод здесь напрашивается только один: миллион местным жителям, если такое будет заявлено, придётся платить. А вот заявив о выплатах приезжим, чиновники, по сути, ничем не рискуют: ну, сколько там народу приедет из других регионов? А может, и вовсе никто не приедет. А если никто не приедет — придумают что-то ещё?

«Весьма, весьма сомнительное мероприятие. Вспомним Советский Союз. Давайте вспомним, какие средства тогда были направлены на развитие ДФО. Вспомните, какие предоставлялись льготы, какие платили зарплаты? И что? Даже такими мерами увеличить численность населения на Дальнем Востоке смогли максимум на 7%. Всё! Если есть какие-то большие стройки — люди поедут на заработки. Но потом строители уедут. Поэтому поддерживать надо местное население. Чтобы не получить в скором времени совершенно безлюдный регион», — убеждён директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарёв.

Но у чиновников какая-то своя, особенная логика. На фоне удирающего от нищеты и безработицы ДФО коренного населения они намерены платить «гипотетическим» приезжим миллионы. На фоне проблем топливно-энергетического комплекса в Приморье — покупать дорогущие круизные лайнеры. Это в регионе, где тяжелая ледовая обстановка порой намертво сковывает на рейдах морских портов десятки судов. А коренные жители Дальнего Востока, глядя на все эти чудеса, тяжело вздыхают и пакуют чемоданы, понимая, что плетью обуха не перешибёшь, а жизнь одна.

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Как сообщало ИА REGNUM, идею хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта о выплате приезжим в ДФО миллиона рублей раскритиковал эксперт ИА REGNUM, директор РЦНО миграционных процессов Сергей Пушкарёв.

«Идея хабаровского губернатора платить миллион приезжающим в ДФО работникам малопонятна, опасна, вредна, а в лучшем случае бесполезна. Ежегодно из ДФО уезжают 30—32 тыс. человек, чтобы нам не говорила официальная статистика. А приезжают порядка 30 тыс. Без всякого миллиона! Коренные жители уезжают в поисках лучшей работы, карьеры, заработка. Дайте им миллион — они никуда не уедут. Но давать деньги нужно не просто так — под определенные обязательства. Окончил молодой человек вуз — пусть он получит миллион, купит жилье, хотя бы первый взнос оплатит за него. Он женится, родит детей. Вот от этих 30 тыс. человек не уехавших мы получим удвоение — 60, а может, и больше тысяч человек. Умножаем на 5 лет — получаем результат, прописанный в «Концепции демографического развития ДФО» Минвостокразвития. И без приезжих. Приезжие-то едут в расчете на быстрые заработки, которых здесь не будет. И не останутся они здесь жить», — сказал Сергей Пушкарёв.

РЦНО миграционных процессов выиграло президентский грант. Программа центра рассчитана как раз на улучшение демографической ситуации в ДФО. И в этой программе четко прописано: «Улучшение условий жизни местного населения».

Усилия Минвостокразвития по развитию ДФО издалека привело к тому, что Кубань буквально не справляется с нашествием убегающих от «хорошей» жизни дальневосточников и сибиряков. СМИ Краснодарского края пишут о том, что регион переполнен, а поток приезжих всё усиливается. А Дальний Восток продолжает пустеть.