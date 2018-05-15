Лондон призывает Евросоюз объединиться против России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 мая, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Мнимая агрессия: Британия призывает Брюссель объединить усилия против России;
- Мнение Евросоюза: выход США из соглашения с Ираном создал трудности;
- Борьба против «СП-2»: Киев обвиняет Берлин в «узурпации»;
- Санкционная война: Москва ответит на новые санкции ЕС;
- Возрождение за чужой счёт: Киев предложил Евросоюзу восстановить Донбасс.
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