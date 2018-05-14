Посол ЕС: США, выйдя из соглашения с Ираном, создали нам трудности

Вашингтон, , 22:46 — REGNUM Решение Вашингтона о выходе из ядерного соглашения с Ираном поставило Европу в сложное положение, заявил 14 мая посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан.

По его словам, решение США не было совсем неожиданным, но создало для стран ЕС большие сложности.

«Мы действительно крайне сожалеем о решении, которое принял президент. И, возможно, мы не должны быть удивлены после всего сказанного, но мы считаем, что это ставит нас в очень сложную ситуацию», — сказал Дэвид О'Салливан.

При этом посол ЕС подчеркнул, что многостороннее соглашение по иранской ядерной программе выполняет свое предназначение, не позволяя Ирану создать свое ядерное оружие.

Европейский посол подчеркнул, что соглашение с Ираном предусматривает очень жесткий механизм проверок представителями МАГАТЭ, которое однозначно подтверждает, что Иран соблюдает условия соглашения.

О'Салливан заявил, что Европа намерена выполнять условия иранской ядерной сделки.

«Мы продолжаем верить, что СВПД является жизненно важным элементом европейской безопасности. Это также крайне необходимо и региону. Мы в Европе верим, что обязаны продолжать выполнять свои обязательства, так как хотим, чтобы Иран не вышел из ядерной сделки», — сказал О'Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и о возобновлении антииранских санкций.

При этом остальные участники соглашения в лице России, Китая, Британии, Франции и Германии не согласились с этим решением США и уже заявили, что намерены и далее выполнять условия ядерной сделки с Ираном.

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