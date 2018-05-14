МИД России не исключает ответа на новые санкции Евросоюза

Москва, , 20:37 — REGNUM Москва оставляет за собой право дать адекватный ответ на новые санкции со стороны Европейского союза. Об этом 14 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС», — приводит слова Захаровой пресс-служба МИД России.

Как отметила представитель ведомства, новые меры Евросоюза «в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова».

Захарова высказала мнение, что и в самом Евросоюзе «всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриесовской солидарности».

«Единственный их практический результат — накопление «раздражителей», препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан», — подчеркнула представитель МИД.

Напомним, Совет ЕС сегодня внёс пятерых российских чиновников, занимавших ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя, в санкционный список лиц, причастных, по мнению Брюсселя, к действиям «по подрыву суверенитета Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: «За выборы президента»: крымские чиновники попали в «чёрный список» ЕС