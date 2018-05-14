Борьба против «СП-2»: Украина обвиняет Германию в «узурпации»

Киев, , 13:51 — REGNUM Новый посол США в Германии Ричард Гренелл обеспокоен возможными последствиями завершения проекта «Северный поток-2». Об этом сообщают 14 мая центральные украинские СМИ, ссылаясь на Deutsche Welle.

«Мы очень обеспокоены проектом газопровода», — отметил американский дипломат.

По словам Гренелла, США тесно сотрудничают с теми европейцами, которые также обеспокоены строительством газопровода. Нынешнюю стратегию газопровода представитель США обозначил как «очень проблематичную».

Тем временем Киев продолжает критиковать «СП-2» — заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обвинила Германию в «узурпации».

"Мы можем говорить о том, что позиция госпожи Меркель не такая категоричная по «Северному потоку-2»… Она понимает, что ее партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого «Потока», а тогда, фактически, весь крупный рынок газа будет в Германии», — отметила Зеркаль в эфире одного из украинских телеканалов.

По ее словам, Германия будет контролировать Европу полностью, включая Венгрию, остальные маленькие страны, которые будут зависеть от цен на этом хабе — «фактически это узурпация и привилегии в Европе».

Накануне министр экономики Германии Петер Альтмаер прибыл с визитом в Киев — главной темой его переговоров с властями Украины станет как раз «Северный поток-2».

«Целью этой поездки является, в условиях напряженной и сложной международной ситуации, выяснение экономических вопросов, учитывая энергетику и бизнес… Речь идет об обеспечении поставок энергоносителей в Европу… с этой общей концепцией ЕС, Россия и Украина должны научиться жить», — отметил он.

Сегодня, 14 мая, Петер Альтмаер должен провести переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и министром энергетики Игорем Насаликом.

«Мы изложим позицию Украины относительно «Северного потока-2». «Северный поток-2» — это не экономический проект, это чисто политический проект, который направлен на то, чтобы выдавить Украину из транзита российского газа. Предложение россиян о транзите газа через украинскую ГТС на уровне 10−15 млрд кубометров (в год) — убыточно для Украины», — заявлял перед переговорами Насалик.

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