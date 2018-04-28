Москва, 28 апреля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. IP-адреса нескольких сервисов попали в реестр запрещенных из-за «технологических особенностей работы системы» Роскомнадзора

Сальвадор Дали. Средний бюрократ с распухшей головой в процессе доения черепной арфы (фрагмент). 1933

В ночь на 27 апреля Роскомнадзор внёс некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, «Одноклассников», Yahoo и Liveinternet в реестр запрещенных. Всего в выгрузке Роскомнадзора оказалось более 180 IP-адресов. Через два часа ведомство выдало новую выгрузку, в которой адреса уже были помечены как разблокированные. После многочисленных сообщений в СМИ Роскомнадзор объяснил попадание IP-адресов в реестр «технологическими особенностями работы системы».

«В связи с последними сообщениями СМИ информируем: IP-адреса соцсетей свободны от блокировки. Попадание в реестр отдельных IP-адресов связано с технологическими особенностями работы системы. Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», — сообщается в Twitter ведомства.

Однако такое объяснение не устроило многих пользователей соцсетей. По их мнению, ведомство намеренно протестировало блокировку сервисов ночью, чтобы это могли заметить как можно меньше пользователей.

«Вы там вкрай заврались? Потестировали, как это работает, в ночи, и удалили из выгрузки. Технологические особенности системы, тьфу, позор», — пишет Valakas Roleplay.

Пользователи также отметили, что из-за «технологических особенностей» блокировок страдают не только отдельные пользователи, но и многие компании. По их мнению, если Роскомнадзор продолжит блокировать непричастные к Telegram сервисы, Центробанк и всё банковское сообщество начнут действовать «крайне агрессивно».

«Соцсети — ничто, а то, что вы создали и продолжаете наращивать риски для финансовой системы, значит, что ЦБ и банковское сообщество сейчас будут крайне агрессивно действовать», — считает Король джулиан.

На кратковременное блокирование ресурсов отреагировали и представители «Яндекса». В тот же день компания подтвердила, что Роскомнадзор кратковременно заблокировал пять их IP-адресов, и потребовала от ведомства разъяснений. Такие действия, по мнению представителей «Яндекса», навредят всему российскому сегменту интернета и приведут к тому, что российский рынок станет неконкурентоспособным.

Читайте также: «И зачем всё это?»: соцсети о блокировке Роскомнадзором соцсетей

Первый пошел: на Роскомнадзор подали в суд

Российский предприниматель Александр Вихарев подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Роскомнадзора 5 млн рублей из-за блокировки Telegram.

Он руководит компанией «Инвестори», которая привлекает инвестиции в коммерческую недвижимость. Из-за блокировок сторонних ресурсов предпринимателю поступили жалобы от клиентов, которые не смогли зарегистрироваться на платформе компании. По словам Вихарева, серверы компании на иностранном домене оказались недоступны из-за попыток заблокировать Telegram.

Проводилась ли техническая экспертиза, которая смогла бы подтвердить или опровергнуть утверждение, что проблемы с доступом к сайту связаны именно с действиями Роскомнадзора, не уточняется. При этом Вихарев отметил, что сумма иска основана на репутационных рисках, которым подвержена компания.

Эта новость не осталась незамеченной в социальных сетях. Некоторые пользователи считают, что подать в суд на Роскомнадзор — правильный поступок. При этом в успех предпринимателя в борьбе с ведомством верят далеко не многие.

«Это как просить начальника уволить начальника, потому что тот ведет себя, как м***к (отредактировано — ред. ИА REGNUM ). Ну, такое», — считает пользователь Миро не хиро.

Немногие считают, что не следовало подавать в суд на Роскомнадзор, так как его работа направлена на предотвращение терроризма.

«Кто будет отвечать в случае, если террористы будут общаться через месенджер?» — спрашивает Кирилл А.

Читайте также: «Ну, такое»: предприниматель подал в суд на Роскомнадзор

Слуцкий завёл Telegram-канал, чтобы «быть в тренде»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) завёл собственный Telegram-канал, о чём сообщил в своём Facebook.

«Да, я знаю, что «телегу» запретили, но это только добавило ей популярности. Так что буду в тренде», — отметил парламентарий.

Он завёл Telegram-канал еще 16 апреля, однако первое сообщение в нём появилось только 27 апреля.

«Как глава международного комитета Госдумы, я выступаю за диалог и свободу слова. Но эта свобода не предполагает вседозволенности, лжи и клеветы. Так что будем вежливы друг к другу и правдивы!» — призвал Слуцкий.

Он добавил, что будет использовать Telegram для информирования о работе комитета на международной арене, публиковать эксклюзивные комментарии и аналитику. На канал депутата уже подписались порядка 1 тыс. человек.

О появлении канала Леонида Слуцкого в мессенджере сообщил и глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Приветствую моего Брата, главу международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого в «Телеграм». Для донесения позиции России и ее Верховного Главнокомандующего все площадки нужны», — написал Кадыров.

Читайте также: Кадыров приветствует Слуцкого в Telegram-канале — депутат Госдумы в тренде

Соцсети назвали введение единого идентификатора шагом к массовой чипизации

В 2019 году в России введут единый идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений. Его разработкой занимаются Центробанк, Минкомсвязи и Минфин. По мнению экспертов, нововведение позволит упростить взаимодействие граждан с кредитными организациями и государственными компаниями. Однако такая перспектива радует далеко не всех граждан.

Многие пользователи соцсетей пришли к выводу о том, что это шаг к массовой чипизации населения. Они не понимают, зачем гражданам РФ присваивать еще один номер, если у каждого есть ИНН и СНИЛС. Многие пользователи решили, что это лишь повод собрать с населения крупную сумму денег.

«Ещё один шаг к массовой чипизации населения под благовидным предлогом», — считает Анатолий Ф.

«А старый добрый ИНН чем не устроил? Пишите правдиво — нашли способ своровать (отредактировано — ред. ИА REGNUM ) ещё пару миллиардов», — пишет Дмитрий.

Некоторые пользователи считают, что нужно ввести электронный паспорт, в котором будут содержаться все сведения о гражданине. В таком случае не нужно будет вводить единый идентификатор.

«Для начала надо сделать один нормальный паспорт, как во всех странах! И прекратить стричь с народа за ненужные бумажки!» — пишет Арам А.

Читайте также: «Шаг к массовой чипизации»: соцсети о введении единого идентификатора

Соцсети высмеяли протестную акцию Telegram

22 апреля в России прошла акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram. Все желающие запускали из окна бумажные самолеты. Однако в социальных сетях подобный флешмоб нашел мало поддержки.

По мнению пользователей, акция не даст никаких результатов. Они отмечают, что нужно устраивать либо серьезный протест, либо вообще ничего не делать. Некоторые даже сравнили бумажные самолёты с резиновыми утками, которые являются символом протеста против коррупции.

«Резиновыми уточками коррупцию уже победили, давайте сейчас цензуру бумажными самолетиками еще победим», — пишет пользователь Епископ Варлаам.

Впрочем, не все пользователи посчитали акцию несерьезной. Они подчеркнули, что это был настоящий протест, который объединил жителей России и доказал, что вместе можно справиться с любыми проблемами.

«Почему прекрасна эта акция? Она прекрасна своим символизмом. Армия бумажных самолётиков не уничтожит, конечно, ни РКН, ни повальный идиотизм, ни бесчувственную систему. Но это сможем сделать мы, если будем знать, что нас много и мы не одни», — заключил Голос истины.

Читайте также: «Бессмысленный русский бунт»: соцсети высмеяли протестную акцию Telegram

Соцсети обсуждают возможное объединение двух Корей

В социальных сетях активно обсуждают возможное объединение КНДР и Южной Кореи. Надежду на союз в рамках Корейского полуострова выразил председатель Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын во время первого раунда переговоров с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Пользователи начали строить догадки, чем может обернуться это объединение.

Одни сравнили его с объединением ФРГ и ГДР и считают, что это хороший пример, которому могут последовать КНДР и Южная Корея.

«Что ж, пример объединения ФРГ и ГДР — это отличный пример, которому могут последовать две Кореи», — считает Андрей М.

При этом в социальных сетях бытует мнение, что союз двух Корей может обернуться проблемами для Японии, США и даже Китая.

«Это, на самом деле, страшный сон Японии. Объединенная Корея, с армией и дисциплиной Северной, с технологиями Южной, с ядерным оружием, средствами доставки и вековой ненавистью к Японии? Там и Китай задумается, не то что Япония», — считает Алекс Б.

«Если состоится объединение двух Корей, то они будут проблемой для США!» — пишет MitchMan.

Впрочем, другие пользовали придерживаются противоположного мнения. Например, Галина Т. считает, что объединение Корей, наоборот, восстановит в регионе мир:

«Я почему-то смотрю и улыбаюсь. Где я, а где Корея. Но, возможно, это событие остановит где-то очередную кровавую войну».

Читайте также: «Страшный сон Японии»: соцсети о возможном объединении КНДР и Южной Кореи

Канье Уэст поддержал Дональда Трампа и лишился поддержки многих артистов

Американский рэпер Канье Уэст опубликовал в Twitter серию записей, в которых поддержал президента США Дональда Трампа. Подписчики Уэста негативно отреагировали на подобное признание, а многие артисты даже отписались от музыканта.

Сначала рэпер заявил, что его и Трампа объединяет «энергия дракона» и назвал президента своим братом:

«Вам не нужно соглашаться с Трампом, но толпа не может заставить меня не любить его. У нас обоих есть энергия дракона. Он мой брат. Я люблю каждого. Я не согласен со всем, что кто-либо делает. Это то, что делает нас отдельными личностями. И у нас есть право на независимое мышление».

После этого добавил, что не призывает сторонников главного соперника Трампа на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отказываться от своих взглядов. При этом Уэст заявил, что любит Клинтон.

На эти слова обратил внимание и сам Дональд Трамп. В своём Twitter он поблагодарил артиста и написал, что это «очень круто».

Вскоре Уэст продолжил серию твитов о Трампе. Он рассказал, что ему позвонила жена Ким Кардашьян и попросила его прояснить ситуацию по поводу Хиллари Клинтон. Во время избирательной кампании 2016 года Кардашьян поддержала Клинтон. При этом Уэст попадал на их общую фотографию, под которой стоял хэштег #ХиллариВПрезиденты. ‏

«Мне только что позвонила жена. Она хотела, чтобы я прояснил ситуацию для каждого. Я не согласен со всем, что делает Трамп. Я не согласен на 100% ни с кем, кроме себя», — отметил Уэст.

Однако и эта запись не стала последней в серии о президенте США. Канье Уэст опубликовал в своём микроблоге фотографию, на которой изображена кепка с лозунгом «Сделаем Америку снова великой» (MAGA) и автографом Трампа. Немного позже он написал, что с нетерпением ждёт запланированной встречи президента США и главы Apple Тима Кука в Белом доме, а в следующем твите без обращения к кому-либо написал:

«Два моих любимых человека».

Подписчики музыканта в основном негативно отреагировали на записи Уэста, призвали его одуматься, чтобы не потерять свою популярность, и даже заподозрили, что у музыканта могут быть проблемы с психикой.

Многие артисты, среди которых Джастин Бибер, Рианна, Ники Минаж, Кэти Перри и другие, отписались от Канье Уэста. Открыто его поддержал лишь рэпер Chance The Rapper. Он написал, что «темнокожие люди не обязаны быть демократами».

Читайте также: «У нас обоих есть энергия дракона»: рэпер Канье Уэст поддержал Трампа