Лондон, 18 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. «Дезинсекция», которую Великобритания проводит на ряде объектов в Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, не что иное, как «уничтожение важных и ценных вещественных доказательств». Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании. Официальный ответ опубликован на странице ведомства в Facebookd в связи с появившейся новой версией отравления Скрипалей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

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«Так называемая дезинфекция, которая будет включать в себя «сжигание потенциально зараженных предметов», на деле является элементом линии на уничтожение важных и ценных вещественных доказательств, если, конечно, есть что доказывать», — отметил пресс-секретарь российского дипломатического ведомства, добавив, что подобное уже наблюдалось — например, в случае с умерщвлением домашних животных Сергея Скрипаля.

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В диппредставительстве задались вопросом, почему до сих пор ни у кого из жителей Солсбери, кроме трёх пострадавших, не были выявлены симптомы отравления нервно-паралитическим веществом, которое, как теперь выясняется, все это время находилось в местах общественного пользования. Также британские эксперты заявили, что оно якобы «не испаряется» и «не исчезает со временем», именно поэтому и необходима дезинфекция с помощью специальных химических средств для его удаления.

«Эти нестыковки, которые видны невооруженным глазом», и наводят на мысль об уничтожении важных улик под видом дезинфекции, отметили в посольстве.

«Одним словом, грубое нарушение Великобританией норм международного права призвано замести следы постановочной провокации в отношении России», — заключил пресс-секретарь диппредставительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ГРУ и его дочь были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что против них применили нервно-паралитическое вещество «Новичок», который якобы изготавливался в России. Однако эта версия, как и все последующие, разваливается на глазах. Москва все обвинения неоднократно отрицала и продолжает настаивать на своей непричастности к инциденту.

Накануне, 17 апреля, появилась новая версия отравления Скрипалей в Солсбери. В британском министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития выступили с заявлением, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», использованное при отравлении Скрипалей, было доставлено «в жидкой форме». Также отмечалось, что целью отравителей стал дом Скрипалей.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял со ссылкой на данные швейцарского исследовательского центра, анализировавшего пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Великобритании и ни в СССР, ни в России не производилось.