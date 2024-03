Москва, 15 марта, 2018, 22:59 — ИА Регнум. В работе форума приняли участие почти 6 500 человек — финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Kremlin.ru Владимир Путин с победителями и финалистами проектов форума «Россия — страна возможностей»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проектная платформа «Россия — страна возможностей» была создана по поручению президента РФ Владимира Путина, с целью организовать работу прозрачных и эффективных социальных лифтов для молодежи.

На сегодняшний день на площадке «Россия — страна возможностей» представлены 14 самостоятельных проектов.

Флагманский проект площадки — «Лидеры России» — кадровый конкурс для молодых управленцев, на участие в котором подали заявки почти 200 тысяч человек.

Финал конкурса прошел в Сочи с 7 по 11 февраля. В нем приняли участие 300 человек из 54 регионов страны. Финалисты, прошедшие все задания, получили образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, которые можно потратить на обучение в вузах РФ. Победителями финального этапа стали 103 лидера с самыми высокими результатами. Они смогут в течение года получать консультации наставников — представителей государственных органов власти, топ-менеджеров крупнейших отечественных компаний, руководителей ведущих общественных объединений.

Дополнительно в программу наставничества включены 39 финалистов, которых наставники выбрали по результатам личного знакомства и общения. Таким образом, суммарно наставников получили 142 участника конкурса «Лидеры России».

Другие проекты площадки «Россия — страна возможностей» также были успешно реализованы.

Проект «Амбилимпикс» — система конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью, в движении участвует 48 стран. Россия присоединилась к системе в 2014 году, по инициативе общественных организаций инвалидов, в короткий срок став одной из стран лидеров развития движения. На сегодняшний день «Абилимпикс» объединяет все субъекты РФ, проведено 127 региональных и 3 национальных чемпионата.

В 2015 году национальный чемпионат проходил по 30 компетенциям среди 295 участников из 30 субъектов РФ, в 2016 году — по 48 компетенциям среди 502 участников из 62 субъектов РФ, в 2017 году — по 67 компетенциям среди 930 представителей 73 субъектов РФ.

С помощью проекта «Бизнес-навигатор МСП» можно узнать, какой бизнес лучше открыть в своем городе, в каком месте, какие инвестиции и документы понадобятся.

Система поможет составить примерный бизнес-план, рассчитать спрос на товары и услуги выбранного бизнеса, подскажет, сколько конкурентов вокруг. Предоставляется информация о поддерживающих МСП государственных и муниципальных организациях, бесплатных образовательных программах, специальных кредитных продуктах, недвижимости, предлагаемой в аренду или на продажу. В системе есть каталог франшиз, калькулятор для расчета стоимости подключений к сетям и многое другое.

Акция признательности «Благодарю», организатором которой является «Рыбаков Фонд», автором — президент Фонда Елена Ульянова — это бессрочная некоммерческая акция, которая существует с единственной целью — передачи слов благодарности от человека к человеку.

Акция стартовала 17 октября 2017 года на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов (ВФМиС). Главный инструмент акции — специальные открытки, которые каждый желающий может найти в 15 000 отделений «Почты России» по всей стране и, наклеив марку, послать любому человеку. Открытки с неизвестным адресом можно отправить в Центр обработки данных (ЦОД) акции «Благодарю», специалисты которого постараются разыскать адресата. Открытки с адресом ЦОД тоже можно найти в отделениях «Почты России».

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» — официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого — повышение стандартов подготовки кадров.

Девиз союза: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» (Improving the world with the power of skills!).

Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профмастерства. В 2019 году он состоится в России (WorldSkillsKazan 2019). WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты по пяти направлениям. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка — юниоры WorldSkills (14−16 лет).

«Грантовый конкурс молодежных проектов» реализуется ежегодно, в 2018 году общий грантовый фонд конкурсов молодежных проектов Росмолодежи составляет 2525,35 млн рублей.

Участники конкурса — граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет; молодежные коллективы, состоящие из трех и более граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, учащихся образовательных организаций среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования; всероссийские, межрегиональные и региональные молодежные и детские общественные объединения; образовательные организации высшего образования, которые представляют проекты, направленные на поддержку молодежных инициатив и объединений. Грантовая поддержка ведется по нескольким направлениям: физические лица, молодежные коллективы, творческие инициативы молодежи, НКО, вузы. В мае 2018 года стартует образовательная онлайн-платформа для молодых предпринимателей в сфере новой экономики и городского развития.

Проект «Мастера России» помогает и тем, кто уже добился результата, и тем, кто только планирует начать свое дело. Благодаря проекту «Мастера России» начинающие бизнесмены со всей страны смогут пройти дистанционные образовательные курсы и получить консультации экспертов-практиков. Лекции о трудностях открытия авторских кофеен, креативных кластеров, локальных медиа и крафтовых производств будут дополняться аналитикой, новостями, кейсами и тестовыми заданиями. Пользователи получат возможность рассказать о своих инициативах, а лучшие из участников — конкретную поддержку. В конце года в рамках проекта пройдет серия международных стажировок.

Всероссийский конкурс «Капитаны: Мой первый бизнес» основан в 2017 году. Его организатор — Благотворительный Фонд поддержки образовательных программ «Капитаны», созданный по инициативе Алексея Нечаева, основателя крупнейшей в России парфюмерно-косметической компании «Фаберлик».

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Российского движения школьников и Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова.

Конкурс ориентирован на молодых людей в возрасте до 18 лет, он является уникальным инструментом развития молодежного предпринимательства и включает в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства у школьников. Цель конкурса — создать социальные лифты для активной молодежи, повысить интерес к реализации собственных идей и проектов, к получению высшего образования в сфере бизнеса, к участию в научно-технической и инновационной деятельности. Конкурс проходил с 14 октября по 14 ноября 2017 года в интерактивном формате на портале Kapitany.ru и собрал более 408 тыс. участников из всех регионов России. В рамках форума «Россия — страна возможностей» были награждены победители конкурса.

Проект Общероссийского народного фронта «Профстажировки» был запущен в марте 2017 года с целью помочь студентам и выпускникам инженерно-технических специальностей подобрать предприятие для прохождения практики или стажировки в любом регионе России.

Основу проекта составляет сайт профстажировки. рф, который сегодня является уже всероссийской базой стажировок по всем отраслям и специальностям: размещено более 4,7 тыс. позиций стажировок по 21 профессиональному направлению в 132 городах России. «Профстажировки» создают новый механизм прямого взаимодействия молодых специалистов и предприятий. Благодаря проекту студенты могут проходить производственную практику по своей специальности и получить дополнительные возможности для трудоустройства сразу после получения диплома. Предприятиям проект позволяет участвовать в подготовке и обучении молодых кадров или подбирать выпускников в любом регионе страны. Также проект способствует развитию практикоориентированного образования и трудовой мобильности.

Всероссийский конкурс «РДШ — территория самоуправления» направлен на выявление, поддержку, распространение лучших практик детского самоуправления и вовлечение учащихся в деятельность РДШ.

Участниками конкурса могут стать граждане России, ученики 7−11 классов — активисты детского самоуправления.

Организаторы конкурса — Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ), ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» (ФГБУ «Росдетцентр», Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (РСМ) Конкурс стартовал 5 октября 2017 года. Было подано более 3200 коллективных заявок, а это более 16 000 юных лидеров и активистов детского самоуправления из всех субъектов РФ. По итогам экспертное жюри выбрало 100 лучших командных инициатив участников конкурса. С 1 по 21 марта 2018 года на базе ВДЦ «Орленок» проходит Всероссийский форум «РДШ — территория самоуправления» для призеров и победителей конкурса. К настоящему времени в деятельность РДШ вовлечены свыше 8000 школ и учреждений дополнительного образования во всех субъектах РФ, что составляет около 18% от общего числа школ. Количество участников движения растет.

Всероссийский кубок по менеджменту «Управляй» — проект, направленный на выявление и оценку управленческих компетенций и навыков, которыми должны обладать студенты выпускных курсов экономических специальностей.

Проект направлен на поддержку молодежи с управленческим потенциалом при адаптации на рынке труда и в начале карьеры, содействие формированию у студентов компетенций, востребованных рынком труда. Президентская академия РАНХиГС начала реализацию этого масштабного проекта 16 октября 2017 года в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Первое тренировочное мероприятие Кубка «Управляй!» было проведено специально для участников фестиваля, в нем приняли участие 80 человек из 15 стран.

В основе Кубка — компьютерный бизнес-симулятор, моделирующий деятельность производственной компании. В этой бизнес-игре внедрены современные международные технологии развития и оценки студентов, используемые в чемпионате, который основан в Португалии и проводится в мире более 35 лет. За один день студенты проживают год жизни виртуальной компании и принимают 75 решений в области маркетинга, продаж, производства и логистики. Международные технологии чемпионата для менеджеров были адаптированы российскими специалистами РАНХиГС для выявления и оценки высокопотенциальных будущих управленцев из студенческой среды.

Всероссийский конкурс поддержки волонтерских инициатив «Хочу делать добро» направлен на развитие добровольческого движения. Впервые он был представлен на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в октябре 2017 года в Сочи.

Организаторами конкурса являются Федеральное агентство по делам молодежи и ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи». Соорганизаторами — Ассоциация волонтерских центров, НИУ «Высшая школа экономики», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», единая федеральная платформа «Добровольцы России. рф». Возрастные категории участников конкурса: дети от 9 до 13 лет, подростки от 14 до 17 лет и молодежь с 18 до 30 лет. Так как конкурс проходил в рамках грантовой системы Федерального агентства по делам молодежи, каждый участник (от 14 до 30 лет) и его проект регистрировался в АИС «Молодежь России». Номинации для представления проектов: «Забота и внимание», «Культура и искусство», «Просвещение», «Город», «Новые медиа», «Гражданское участие». Конкурс проходил с 17 октября 2017 года по 25 февраля 2018 года. На первом этапе поступило более 3,3 тыс. заявок на участие. Самыми активными регионами оказались Московская область (121 проект), Москва (85) и Республика Крым (80). Вторым этапом стало открытое народное онлайн-голосование за конкурсные проекты на платформе Добровольцыроссии. рф с 10 по 15 января. В финал вышло 400 проектов. Результаты конкурса стали известны 12 февраля. Победителями конкурса стали 168 добровольческих проектов. Из них 124 предложены молодежью от 18 до 30 лет и 21 проект — ребятами и девушками 14−17 лет, авторы этих проектов получают гранты до 300 тыс. рублей, а также возможность рассказать о своих инициативах на Форуме «Россия — страна возможностей». Еще 23 проекта-победителя разработали добровольцы от 9 до 13 лет, они награждаются путевками в детские центры «Артек» и «Океан».

Национальная олимпиада «Я — профессионал» — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей и «Деловой России» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовский Университет, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Олимпиада направлена на выстраивание системы социальных лифтов, которые позволят молодежи развить профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами.

На площадке олимпиады встречаются все основные игроки, от которых зависит развитие экономики: молодежь, сектор образования и представители компаний — будущие работодатели.

Первая олимпиада «Я — профессионал» стартовала 7 ноября 2017 года. От студентов поступило 295 тыс. заявок на участие из 828 вузов и всех регионов РФ, кроме Чукотки. Отборочный онлайн-этап прошли 50 тыс. человек, из них 10 тыс. получили право участвовать в очном этапе на площадках ведущих вузов в 40 городах страны. Участники олимпиады с хорошими результатами на отборочном этапе были приглашены на Зимние школы «Я — профессионал» по своему профилю на базе крупных вузов. Школы посетили более 1500 студентов. В финале олимпиады состязались 4 824 человека (2 950 бакалавров и 1 874 магистра) из 431 вуза и 78 субъектов РФ. Имена медалистов и победителей были названы 27 февраля 2018 года. Дипломантами олимпиады по 27 направлениям стали 2 030 человек, 248 из них получили золотые, серебряные и бронзовые медали олимпиады.

Более 50 золотых медалистов награждаются денежными премиями: для бакалавров — 200 тыс. рублей, для магистров и специалистов — 300 тыс. Победитель может распорядиться средствами по своему усмотрению. Более 1000 победителей и призеров попадут на стажировки в крупнейшие российские компании. Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны. Также все победители и призеры попадут в закрытую национальную базу «Я — профессионал», доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний. Награждение медалистов первой олимпиады «Я — профессионал» прошло рамках Форума «Россия — страна возможностей» в Москве на ВДНХ.

Всероссийский образовательный молодёжный форум «Таврида», целью которого является формирование профессионального сообщества молодых деятелей культуры и искусства.

Форум «Таврида» — единственное в России ежегодное событие, объединяющее молодых деятелей культуры и искусства в таком масштабе. С 2015-го года участниками форума стали около 10 тыс. человек из всех регионов Российской Федерации (в работе каждой смены форума принимают участие не менее 75 регионов России).

Спикерами форума стали более тысячи деятелей культуры и искусства России и зарубежных стран. За три года поддержаны сотни творческих проектов участников Форума, выдано более 40 млн. рублей грантами.

Президент РФ Владимир Путин 15 марта посетил форум «Россия — страна возможностей», и встретился с участниками проектов, финалистами и победителями конкурсов площадки «Россия — страна возможностей».

Участники форума рассказали президенту о своих проектах. После завершения встречи с победителями конкурсов, Владимир Путин вышел на главную сцену форума «Россия — страна возможностей», обратившись к его участникам с эмоциональной речью.

«Дорогие друзья! Я очень рад быть сегодня с вами, с участниками форума, замечательного форума «Россия — страна возможностей», — сказал Владимир Путин. «Здесь собрались люди разных возрастов, разных направлений деятельности, но всех вас объединяет нечто общее. И это общее очень важно. Вы все — талантливые, деятельные, интересные, замечательные люди. Вы прошли через испытания различными конкурсами, фестивалями и добились результата. Таких людей у нас в стране очень много: от Калининграда до Камчатки, от Севера — Мурманска и Архангельска — до Сочи и до Севастополя. Должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас. Потому что из успехов каждого будет складываться успех нашей Родины, России. И я искренне хочу, чтобы у вас всё получилось, всё, что вы задумали, и всё, о чём вы мечтаете. И конечно, я знаю, что многие из вас способны на реализацию всех ваших планов, все, по сути дела, способны. Но для того, чтобы зажечь дополнительный внутренний двигатель в сердце каждого из вас, я всё-таки хотел бы каждого из вас и спросить: «А ты сможешь?», — сказал Владимир Путин.

«Я смогу!», — единодушно ответили участники форума.

«Наша Родина, любимая нами Россия, ждёт и очень хочет, чтобы каждый из вас смог реализовать все свои планы, все свои начинания, все свои творческие задумки. Потому что если это произойдёт, то вместе с вами будет развиваться и страна. Она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет страной, которой все мы будем гордиться. Гордимся и будем гордиться в будущем. Мы обеспечим её будущее, и мы сделаем это вместе. Да?» — обратился к участникам форума Владимир Путин.

И зал ответил президенту России: «Да!»

