«Мой первый бизнес»: 100 лучших среди школьников

Москва, , 20:54 — REGNUM В среду, 14 марта в рамках форума «Россия — страна возможностей» на ВДНХ прошло торжественное награждение победителей конкурса для школьников «Мой первый бизнес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс проходил с 14 октября 2017 года по 4 марта 2018 года в рамках открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая создана по инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности.

Конкурс для школьников «Мой первый бизнес» проводился при непосредственной поддержке Администрации президента Российской Федерации, министерства образования и науки РФ, Фонда содействия инновациям, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства и Российского движения школьников (РДШ).

Финалисты основного этапа конкурса получили персональные сертификаты на участие в работе образовательных бизнес-лагерей, которые прошли в 28 городах России в ноябре 2017 года и феврале — марте 2018 года.

По результатам этого этапа были отобраны 100 лучших участников, которые 14 марта 2018 года получили гранты на обучение на факультете бизнеса «Капитаны» РЭУ им Г.В. Плеханова.

Победителей поздравили президент ОАО «Фаберлик», основатель программы «Капитаны России» Алексей Нечаев и декан факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Плеханова Константин Бармашов.

«Наш конкурс «Мой первый бизнес» показал, как много ребят интересуются темой предпринимательства. И на мой взгляд, самое важное было не выявить победителей, а вовлечь более 400 тысяч школьников в этот конкурс и в эту тему», — отметил Алексей Нечаев.

В партнерстве с Фондом содействия инновациям в рамках конкурса был проведен отбор проектов по конкурсу «УМНИК-Капитаны».

В конкурсе за грант от Фонда в размере 500 тысяч рублей соревновались школьники, которые были отобраны из числа участников трека «Инновации» всероссийского конкурса «Капитаны — мой первый бизнес».

В рамках заочного полуфинала эксперты отобрали 32 лучших проекта для участия в финале конкурса, победителями стали 10 инноваторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Калужской, Кемеровской областей, Республики Башкортостан, Краснодарского края, Волгоградской и Смоленской областей.

«Конкурс «Капитаны — мой первый бизнес» дает реальный шанс молодым и перспективным управленцам проявить себя. Мы поздравляем первых победителей этого конкурса и ждем реализации их идей. В свою очередь, Фонд готов и дальше помогать молодым инноваторам в их стремлении развиваться и строить наукоемкий бизнес», — подчеркнул советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.

Более 400 тысяч участников, около 100 млн просмотров видеороликов, полмиллиона участников группы в социальной сети «ВКонтакте», 10 тысяч разыгранных призов и более 2 тысяч призов, распределенных жюри конкурса, — таковы результаты самого масштабного конкурса бизнес-идей среди молодежи.

Задача конкурса — стимулировать интерес школьников старших классов к реализации собственных предпринимательских идей и бизнес-проектов в Российской Федерации, дать мотивацию для получения профильного высшего профессионального и дополнительного образования и повысить стремление реализоваться через инновационную деятельность.

Напомним, конкурс «Мой первый бизнес» проходил в несколько этапов.

Первый этап, с 14 октября по 14 ноября 2017 года, проходил в интерактивном формате на специальном портале.

В рамках конкурса были отобраны лучшие проекты по следующим тематическим номинациям: «Интернет-инициативы», «Блоги и влоги учащейся молодежи», «Инновации и инновационное предпринимательство», Do it yourself / «Сделай своими руками», Music Production.

Наставниками школьников стали их кумиры, говорящие с ними на одном языке, — ведущие представители российской блогосферы: Мария Вэй, Николай Соболев, Клава Кока, Ян Топлес, Вилсаком, которые на мероприятии по подведению итогов первого этапа лично назвали победителей.

