В Москве награждают победителей олимпиады «Я — профессионал»

Москва, , 14:14 — REGNUM На площадке форума «Россия — страна возможностей» на ВДНХ проходит церемония награждения медалистов первой профессиональной олимпиады студентов «Я — профессионал», которая является частью проектной платформы «Россия — страна возможностей».

Обладатели золотых, серебряных и бронзовых медалей, победители и призеры олимпиады по 27 направлениям получили награды от организаторов и партнеров проекта: руководителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и организации «Деловая Россия», представителей администраций 10 ведущих вузов-организаторов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Сеченовский университет, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ), а также лидирующих российских компаний, поддержавших олимпиаду: «Яндекса», Группы компаний «Просвещение», Сбербанка, Банка ВТБ, ПАО «Трубная металлургическая компания».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая олимпиада «Я — профессионал» стартовала 7 ноября 2017 года. От студентов из 828 вузов и всех регионов РФ, кроме Чукотки, поступило 295 тыс. заявок на участие.

Отборочный онлайн-этап прошли 50 тысяч человек, из них 10 тысяч получили право участвовать в очном этапе на площадках ведущих вузов в 40 городах страны.

В финале олимпиады состязались 4 824 человека (2950 бакалавров и 1874 магистра) из 431 вуза и 78 субъектов РФ. Имена медалистов и победителей были названы 27 февраля 2018 года. Дипломантами олимпиады по 27 направлениям стали 2030 человек, 248 из них получили золотые, серебряные и бронзовые медали.

Более 50 золотых медалистов награждаются денежными премиями: для бакалавров — 200 тысяч рублей, для магистров и специалистов — 300 тысяч.

Победители могут распорядиться средствами по своему усмотрению.

Более 1000 победителей и призеров попадут на стажировки в крупнейшие российские компании. Кроме того, победители и призеры получат максимальный балл при поступлении в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны. Также все победители и призеры попадут в закрытую национальную базу «Я — профессионал», доступ к которой будет у рекрутеров крупнейших российских компаний.

Напомним, олимпиада «Я — профессионал» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которой осуществляется отбор, экспертиза и поддержка проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов.

Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.

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