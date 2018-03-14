Москва, 14 марта, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Вашингтон своими заявлениями по Сирии поставил себя в крайне неудачное положение, и теперь вопрос в том, кто «потеряет лицо» — Россия или США, считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Cukierek Кости

Предупреждение о том, что Россия ответит на удар США по Сирии, было предельно конкретным: мало того, что оно прозвучало не от дипломатов или политиков, а от начальника Генштаба, так еще содержало практически полную картину возможного развития событий.

А именно то, что подконтрольные США террористы устраивают провокацию с химоружием, Вашингтон наносит ракетно-бомбовый удар, российская группировка в Сирии уничтожает не только американские ракеты, но и самолеты с кораблями, с которых удар будет нанесен.

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Отмечу, что заявление начальника Генштаба не было опровергнуто или смягчено ни министром обороны РФ, ни главой МИД, ни президентом России. И постпреду США в ООН Никки Хейли, которая пообещала удар США, настоятельно рекомендовали более ответственно эксплуатировать микрофон ООН.

По сути, сейчас идет речь о том, кто «потеряет лицо» — Россия или США. В такой ситуации Вашингтон может или полностью отменить весь план и сделать вид, что раз не применяли химоружие, то мы и не ударили. Или все-таки разыграть этот сценарий, повторив «удар с предупреждением», как в предыдущем случае с базой ВВС Сирии.

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Второй вариант сейчас менее вероятен, так как вечером 13 марта начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии. Их детали не раскрывались, но до сих пор позиция России по данному вопросу не изменилась нисколько.

Еще интереснее задаться вот каким вопросом: как так получилось, что Вашингтон поставил себя в столь неудобное положение? Не исключено, что причиной явилась несогласованность действий различных американских ведомств, слухи о которой ходят уже давно.

Как сообщало ИА REGNUM, в пригороде Дамаска Восточная Гута продолжается военная операция по его освобождению от террористов. США и их сателлиты пытаются предотвратить ликвидацию этих незаконных вооруженных формирований.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в этом пригороде Дамаска главенствует группировка «Джабхат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «которая в очередной раз мимикрировала и называет себя по-другому, но от этого суть не меняется».

Он напомнил, что эта организация внесена в террористический список Совета Безопасности ООН и из Восточной Гуты постоянно устраивает миномётные обстрелы Дамаска, включая территорию посольства РФ.