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Генштаб ВС России и Пентагон провели телефонные переговоры по Сирии

Политика

В центре внимания были Сирия и пригород Дамаска Восточная Гута

Москва, 13 марта 2018, 22:35 — REGNUM  Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд провели телефонные переговоры, сообщает 13 марта пресс-служба Минобороны России.

Телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. Пресс-служба уточняет, что Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и ситуацию в пригороде Дамаска Восточная Гута.

Детали переговоров не сообщаются. Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд договорились и далее поддерживать двусторонние контакты.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации готовы принять ответные меры в случае ракетно-бомбового удара США по правительственным учреждениям в Дамаске, который должно спровоцировать применение боевиками в Восточной Гуте химического оружия.

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Вашингтон сразу же обвинит в химатаке правительство Сирии, и это должно стать поводом для удара ВВС США.

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Участие США в Сирии

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