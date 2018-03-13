Пентагон: Российские ЗРК в Сирии мешают доминированию США в регионе

Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Наращивание группировки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ПВО в Сирии мешает военным США «доминировать в воздушном пространстве региона», заявил 13 марта на слушаниях в комитете американского сената глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел.

По словам генерала, в зону ответственности которого включены Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия, присутствие российских средств ПВО в Сирии «угрожает» способности американских военных «доминировать» в региональном воздушном пространстве.

Кроме того, Джозеф Вотел рассказал о своих сильных переживаниях по поводу того, что Россия использует войну в Сирии для испытаний новых вооружений, не учитывая «сопутствующий ущерб» и «вероятность жертв среди мирного населения».

По мнению генерала Вотела, США, Россия, Иран и Китай соперничают за «доступ и влияние» в ближневосточном регионе и конкурируют в оборонной, политической и военной сферах.

Американский генерал искренне возмущен тем, что деятельность подчиненной ему структуры затруднена наличием конкурентов.

Как сообщало ИА REGNUM, противовоздушную оборону российских военных баз в Сирии осуществляют зенитно-ракетные системы С-300 и С-400, ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь» и системы радиоэлектронной борьбы. Российская группировка ПВО способна бороться с любыми аэродинамическими целями от БПЛА до крылатых ракет.

Напомним, присутствие военных США в воздухе и на земле Сирии происходит без разрешения сирийского правительства и ООН.

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