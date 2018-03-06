КНР готовится к войне с США, Грузия и Швеция побаиваются РФ: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 6 марта, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- «Ревизионистские амбиции»: президент Грузии и министр обороны Швеции обсудили действия России;
- Накал страстей: Китай готовится воевать с США;
- Операция затягивается: три деревни и один город оккупировала Турция в сирийском Африне;
- «Высота! Вверх! Всё…»: опубликованы переговоры пилотов рухнувшего Ан-148;
- Гости из космоса: астрономы заявили об открытии двух межзвездных астероидов.