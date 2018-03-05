Хабаровск, 5 марта, 2018, 13:33 — ИА Регнум. ВЦИОМ вновь прогнозирует 29,2 млн россиян, готовых переехать жить и работать на Дальний Восток. Аналогичный прогноз ведомство делало в 2015 году, и он не оправдался — ДФО демонстрирует устойчивый миграционный минус, который, согласно прогнозу Росстата, будет только расти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Дальний Восток

Читайте также: Консервация — непозволительная роскошь: глубинка не подлежит ремонту?

«Почти каждый пятый россиянин готов уехать на Дальний Восток», — сообщил ВЦИОМ.

Прогноз опубликован на официальном сайте Министерства по развитию Дальнего Востока.

«45% россиян готовы переехать на вакансии от 50 до 100 тыс. рублей. 49% видят для себя такую возможность при условии заработной платы от 100 тыс. рублей. Как показал опрос работодателей, 72% компаний готовы предложить начинающим специалистам зарплату менее 50 тыс. рублей. Только в 3% компаний зарплата молодого специалиста превышает 100 тыс. рублей. Опрос касался лишь выпускников вузов и сузов. Профессиональным кадрам работодатель готов платить больше», — сообщила директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова.

В этом утверждении очень много странного и необъяснимого. Если зайти на сайт Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), то там с вакансиями и зарплатой — полнейшая неразбериха. Найти работу с зарплатой в 100 тыс. рублей можно. Но таких предложений крайне мало. Подавляющее большинство — сфера продаж и вахта. Но отзывы о такой работе преимущественно негативные. Например, в объявлении обещана зарплата 100 тыс, а по факту, в телефонном разговоре с работодателем, выясняются «нюансы»: «всё зависит от продаж, фиксированная зарплата мизерна, процент от продаж, который готов платить работодатель, смехотворный». В итоге в лучшем случае выходит тысяч 20.

На сайте агентства очень мало вакансий инженеров, почти нет вакансий флотских специалистов.

«Как показал опрос, работодателям очень важен уровень компетенций специалистов. Мы спросили работодателей, легко или непросто закрывать имеющиеся вакансии. 78% говорят, что скорее сложно или очень сложно. Это, скорее всего, связано с разрывом между требованиями рынка и образовательными программами», — считает представитель ВЦИОМ.

По мнению Елены Михайловой, проблема в том, что вузы и сузы не взаимодействуют с работодателями.

«Прямое взаимодействие между образовательными учреждениями и работодателями выстраивается медленно и редко. Я знаю, что ДВФУ активно развивает программы по подготовке инноваторов, создается инновационный кластер, за которым приятно наблюдать», — сообщила Михайлова.

Можно наблюдать не только инновационный кластер в ДВФУ. Например, 1 марта на Сахалине открыт первый детский технопарк «Кванториум», где со школьной скамьи как раз и будут готовить тех самых инноваторов. Серьезные программы по подготовке современных инженеров, доказавшие на практике свою состоятельность, есть у Комсомольского-на-Амуре Государственного технического университета, у ТОГУ, у других дальневосточных вузов. Есть колледжи с уникальными программами, которые готовят отличных рабочих.

В свободном порту Ванино крупные компании открывают профильные инженерные классы, их ученики со школьной скамьи осваивают тонкости инженерной профессии, получают направления в вузы, с возможностью проходить практику в компаниях, а после окончания учебы возвращаться на предприятия.

Проблема в том, что молодые и перспективные хотят хорошо зарабатывать. Вот и уезжают — в другие регионы РФ, в соседний Китай, другие страны АТР.

Миграционную «прибыль» демонстрируют лишь те редкие регионы ДФО, в которых люди имеют возможность получать высокие зарплаты — это и рабочие профессии, и специалисты более высокой квалификации.

Работодатели ДФО всё чаще заявляют, что им выгоднее готовить кадры на месте, чем везти их за тридевять земель.

Читайте также: Отток населения из ДФО в 2018 году увеличится в два раза — прогноз Росстата

Феномен Сахалинской области, которая по итогам 2017 года продемонстрировала «советские» темпы демографического роста, основан на высокой относительно других регионов заработной плате и весьма щедрых социальных программах — возможности получить жилье, подъемные.

В остальных регионах, не считая Камчатки, где рост есть, но весьма незначительный, население тает на глазах.

Но даже по Сахалину Росстат на 2018 год дает неутешительный прогноз: до конца года регион опять может уйти в минус. Правда, на Сахалине подчиняться прогнозам не хотят. На прошедшем заседании правительства области были озвучены и планы, которые, по замыслу, должны опровергнуть прогноз Росстата: до 2020 года здесь планируют построить 4,5 тыс. арендных квартир, продолжать программу льготного ипотечного кредитования, а для некоторых категорий граждан процент по ипотеке и вовсе нулевой, продолжить развитие производства собственных продуктов питания, причем очень высокого качества, например, мясо собственного, островного производства продается охлажденным, в планах наладить выпуск мяса в вакуумной упаковке, развить глубокую переработку, и т.д. До 2020 года здесь планируют создать порядка 60 тыс новых рабочих мест, в 2018 году ТОРы Сахалина пополнятся 10 новыми резидентами.

Если все озвученные планы будут реализованы, может быть, Сахалин и сможет удержать темпы демографического роста. Причем в 2017 году впервые демография в островном регионе росла по двум показателям — на острова приезжали, на островах рожали детей.

Читайте также: Приезжайте на Дальний Восток побыть безработными и бесперспективными!

Однако все вышесказанное никак не объясняет выводов ВЦИОМ о «почти каждом пятом россиянине, готовом уехать на Дальний Восток».

«Исследования, касающиеся восприятия Дальнего Востока, проводятся с 2015 года. Выборка респондентов 8 тысяч и репрезентирует население во всех субъектах ДФО по основным социально-демографическим характеристикам и населению ДФО в целом. Исследования ВЦИОМ позволили в том числе разработать Индекс человеческого капитала на Дальнем Востоке», — говорится в официальном сообщении.

Но если исследования проводились среди дальневосточников, то откуда утверждение о том, что 29,2 млн россиян готовы уехать в ДФО?

Согласно опросу, проведенному ИА REGNUM, участие в котором приняли 34 794 человека из разных регионов страны, россияне довольно хорошо информированы о программах, призванных наполнить Дальний Восток приезжими (дальневосточные гектары, миллион приезжим), однако ехать в ДФО подавляющее большинство опрошенных не планирует. 62% респондентов заявили, что ни при каких условиях не поедут в ДФО за гектаром бесплатной земли. Только 5,6% ответили, что думают, как осуществить намерение переехать в ДФО и взять земельный надел. Но при этом: наибольший интерес к дальневосточной земле проявили жители Северного Кавказа. Однако ни один из них надел не взял. Берут землю в основном сами дальневосточники, уже проживающие в регионе — 9,7% дальневосточников идея привлекает, из них только 1,9% взяли надел.

36% опрошенных ИА REGNUM поехать на Дальний Восток мешает недоверие к государству, боязнь, что бросят без поддержки. 27% сообщили, что у них нет средств на освоение земли, 18% не понимают, что делать с землей и на земле, 15% считает меры господдержки недостаточными, 5% страшатся отсутствие поддержки со стороны родных и близких.

В 2015 году Минвостокразвития сообщило, что к концу 2016 года в ДФО переедут 30 млн россиян, ссылаясь на прогноз ВЦИОМ. Прогноз, мягко говоря, не оправдался. ДФО не только растерял десятки тысяч жителей (-17,4 тыс. в 2017 году), но и продолжает терять.

Эксперты, в числе которых ученые — дальневосточники, утверждают: для того, чтобы Дальний Восток не превратился в пустыню, люди здесь должны зарабатывать много, это, прежде всего, в интересах государства. Необходимо также улучшать качество жизни.

Уезжающие в западные и южные регионы РФ дальневосточники называют основные причины отъезда: низкие зарплаты, очень дорогие услуги ЖКХ, очень дорогие продукты питания, отсутствие возможности сделать карьеру, удаленность от центральных регионов РФ, невозможность съездить в отпуск из-за дорогих авиабилетов, вообще — очень дорогая и, в большинстве случаев, бесперспективная жизнь.

Но Минвостокразвития и ВЦИОМ почему-то опять прогнозируют почти 30 миллионов приезжих. Население ДФО сегодня едва превышает 6 млн человек. Этим 6 с небольшим миллионам не всегда даже есть, где жить — в ДФО по-прежнему высок процент ветхого и аварийного жилья. Куда расселять почти 30 миллионов? Где они будут работать? На эти вопросы ВЦИОМ и Минвостокразвития ответов не дают.

Читайте также: Результаты опроса ИА REGNUM — Граждане России о «Дальневосточном гектаре»: знаем, но ни за что не поедем