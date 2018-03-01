Приезжайте на Дальний Восток побыть безработными и бесперспективными!

Якутск, , 09:06 — REGNUM В Якутии продолжают обсуждать итоги опроса ИА REGNUM, который показал, что большинство жителей России не готовы ехать за гектарами на Дальний Восток из-за недостаточности господдержки и непонимания, что делать с землёй в тайге без дорог и инфраструктуры. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов считает выделение больших участков земли в ДФО непривлекательным для населения из других регионов России. Экс-министр финансов республики Эрнст Берёзкин называет эту меру просто бесполезной, подчёркивая: нужно не земли раздавать, а повышать уровень жизни в регионах Дальнего Востока, и тогда жители России поедут туда сами.

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На Дальний Восток людям мешает поехать непонимание того, что делать на гектаре в тайге без дорог и инфраструктуры, считает 45% опрошенных ИА REGNUM респондентов. Ещё 36% называли причиной отсутствия ажиотажа на гектары недоверие государству, подозрение, что кинут без помощи и поддержки, 27% останавливает отсутствие денег на освоение земли, 15% — недостаточные меры поддержки для переезжающих. При этом 45% принявших участие в опросе сообщили, что их в принципе не привлекает возможность получения бесплатной земли на Дальнем Востоке.

«Выделение дальневосточного гектара не привлекательно для населения из других регионов России, — согласен с данными опроса Юрий Данилов. — В основном раздача земли идёт среди населения ДФО, но отсутствие транспортной и социальной инфраструктуры на выделяемых участках останавливает многих». Более логично было бы, считает эксперт, выделять людям бесплатно участки в центре России, «где климат мягче, а условия больше подходят для развития сельских поселений, которые пока постепенно вымирают».

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«Возможно, найдется несколько человек, которые, как в песне Владимира Высоцкого, поедут «а просто так» на Дальний Восток. Но и они при этом будут рассчитывать на проживание здесь только в период трудоспособного возраста. То есть рассматривается только возможность зарабатывания средств», — высказал мнение Эрнст Берёзкин.

Он считает, что государству вместо подобных бесполезных усилий лучше направить ресурсы на создание комфортных условий проживания коренных жителей Дальнего Востока.

«Только повышение уровня жизни местного населения, экономическое развитие конкретных регионов обеспечит Дальнему Востоку приезд людей из других регионов. И только уверенность в будущем Дальнего Востока заставит приехавших специалистов связать свою судьбу и судьбу своих детей и внуков, а не только трудовую деятельность, с этими суровыми землями», — уверен Эрнст Берёзкин.

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Экс-министр финансов Якутии в связи с этим вспоминает тяжелый период второй половины 90-х и начала 2000-х годов, когда государственный бюджет был вынужден серьезно финансировать выезд населения из районов Крайнего Севера, когда десятками закрывали населенные пункты по всему ДФО.

«Коренное население считает, что Дальний Восток отдали на откуп крупным компаниям и иностранному капиталу, прежде всего, китайскому, — отметил Эрнст Берёзкин. — В Якутии освоение природных ресурсов идёт в стороне от ежедневных проблем якутян. Можно врать на всю страну на правительственных отчётах и в СМИ о росте ВРП, о социальной ответственности бизнеса, но мы живем в таких реалиях, что безработица постоянно растёт, сокращается средний и малый бизнес, из года в год сокращается поголовье скота, приходят в упадок традиционные отрасли хозяйствования малочисленных народов Севера, народ бежит в города, из республики. И всё это происходит на фоне неадекватно высоких цен на ГСМ, электроэнергию, газ, транспорт, продовольствие».

В доказательство своих слов экс-министр финансов республики приводит цифры: местная промышленность за 2017 год упала на 6,5% на фоне растущего ВРП, но об этом падении, подчеркнул Берёзкин, принято умалчивать.

«И это происходит уже несколько лет подряд. Официальный уровень безработицы вырос на 1,3% за 2017 год, достиг 7,1%. Безработными в республике являются уже 35,5 тыс. человек, а реальная безработица гораздо выше официальных цифр. От увеличения добычи нефти, газа, угля, алмазов и золота федеральный бюджет получил на 46,8% больше налогов, чем в 2016 г., а республиканский бюджет — на 12,8% меньше поступлений. На общий процесс обнищания населения республики накладывается и увеличение закредитованности людей, рост взаимных неплатежей между предприятиями, и как следствие — рост задержек по заработной плате», — добавил Эрнст Берёзкин.

Основным катализатором неплатежей в Якутии он называет республиканский бюджет, который завершил 2017 г. с невыполнением финансовых обязательств перед бюджетополучателями на 10 с лишним миллиардов рублей.

«А принятый бюджет 2018 г. помимо официального дефицита скрывает в себе финансовую дыру в 9−10 млрд рублей. Вот так вкратце мы живем. Приезжайте побыть безработными и бесперспективными, добро пожаловать на Дальний Восток!» — подытожил Эрнст Берёзкин.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров, комментируя опрос о дальневосточном гектаре, выражал уверенность, что в 21-м веке уже не получится загнать население осваивать земли лозунгами, обещаниями и копеечными выплатами.

«Это напоминает советские кампании по освоению целинных земель, нефте‑ и газоносных месторождений Сибири, строительству БАМа. Тогда, поверив обещаниям советского правительства, люди годами жили в тайге и тундре в неприспособленных условиях, теряя здоровье. Сейчас людей уже не погонишь в тайгу в поисках романтики строительства «светлого будущего» «комсомольскими путевками» и «указаниям партии». Надо дать четкий и ясный перечень льгот и мер поддержки, которые обеспечат стабильность на новом месте. Но этого нет», — отмечал общественник.

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