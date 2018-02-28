Хабаровск, 28 февраля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Долги жителей Дальневосточного федерального округа за услуги ЖКХ продолжают расти. Что с этим делать, похоже, не знает никто. Государство по привычке только ужесточает меры воздействия на должников, между тем люди говорят, что не в силах справляться с всё возрастающими расходами на жизнь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тарифы ЖКХ

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Долги за тепло, воду, горячее водоснабжение на Дальнем Востоке ежемесячно увеличиваются. Так, долг жителей одной только дальневосточной столицы — города Хабаровска, по данным на февраль 2018 года, превысил 2 млрд рублей. Речь именно о населении, а не о предприятиях.

На совещании в городской мэрии прозвучали неутешительные цифры: наибольший долг собственники жилья накопили за содержание жилого помещения — 1 млрд 141 млн, на втором месте — холодное водоснабжение и водоотведение, 600 млн рублей, на третьем месте — коммунальные услуги, включая ОДН, платы на антенну, сверхнормативные начисления, плата за коммунальные ресурсы 110 млн рублей. Это долги непосредственно перед УК.

С февраля 2017 года, то есть за год, задолженность жителей Хабаровска выросла на 200 млн рублей.

Всего на февраль 2018 года хабаровчане задолжали за ЖКХ 2 млрд 92 млн рублей.

В чем видят чиновники выход из ситуации?

«Это колоссальная задолженность. Необходимо вернуться к практике массовых судебных тяжб с должниками», — заявил мэр Хабаровска Александр Соколов.

Подчеркнем — речь только об одном городе. Раздобыть информацию о реальных долгах населения дальневосточных субъектов за услуги ЖКХ — задача почти непосильная.

Так, в организации «Жилкомсбыт» свободного порта Ванино Хабаровского края, занимающейся сбором платежей, просьба предоставить информацию о долгах, накопленных населением, вызвала легкую панику и предложение прислать официальный запрос.

Ресурсоснабжающая организация Ванинского района «Янтарь» в очередной раз была обанкрочена, на ее месте, тоже в очередной раз, возникла новая, с таким же названием. В Ванино в 2015 году, имел место просто уникальный случай — экс-глава Ванинского района Николай Ожаровский предложил не выпускать должников за услуги ЖКХ не только за пределы РФ, но и вообще — за пределы Ванинского района, района, в котором с работой большие проблемы, а уж с работой, за которую платят достойную зарплату, и вовсе беда.

К счастью, «инициатива» экс-главы не прошла ввиду абсурдности. Но в 2015 году долг населения Ванинского района за ЖКХ составлял 350 млн рублей. Из года в год, если верить публикациям в местной прессе, долги жителей порто-франко перед коммунальщиками растут.

Чиновники, как видим, ничего, кроме репрессий, предложить не могут.

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Приморье накопило долгов перед КГУП «Примтеплоэенерго 3,9 млрд рублей. В регионе у неплательщиков массово изымают имущество — автомобили, вообще — движимое и недвижимое имущество, налагаются аресты на счета, должникам перекрывают выезд за рубеж.

По информации пресс-службы «Примтеплоэнерго», гигантская задолженность не позволяет в плановом режиме закупать топливо, ремонтировать оборудование, выполнять прочие работы.

Из предлагаемых мер, как видим, только репрессии.

Именно в Приморье с легкой руки какого-то интернет-остряка родилась частушка:

«Если в кране нет воды, а в розетке тока, значит, ты недалеко от Владивостока».

Долг жителей ЕАО за услуги ЖКХ в 2017 году приблизился к отметке 1 млрд рублей. В небольшой области доля долгов населения за потребленные услуги превысила 800 млн, бюджетные долги составили порядка 180 млн. Но если бюджетные деньги худо-бедно поступают, то население не платит. Как следствие — на предприятиях ЖКХ копятся многомиллионные долги по заработной плате перед работниками.

ЕАО — беднейший регион ДФО, четверть населения живет за чертой бедности. Население тает на глазах, люди либо умирают, либо, в стремлении выжить, уезжают за пределы региона. Какие меры предпринимают чиновники? По поводу долгов за услуги ЖКХ, долгов перед коммунальщиками по заработной плате в 2017 году провели совещание при заместителе генерального прокурора РФ в ДФО Юрии Гулягине. Прокурор вынес предостережения ряду чиновников и руководителей коммунальных предприятий. Помогли ли предостережения? Вряд ли. Потому, что уже зимой 2018 года ЕАО, в морозы, оказалась на грани коммунального коллапса.

Жители Биробиджана называют столицу ЕАО «умирающим городом».

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Совершенно шоковая ситуация с долгами за услуги ЖКХ в Якутии — одном из самых холодных регионов России.

24 февраля 2018 года в эфире регионального телевидения министр ЖКХ республики Данил Саввинов привел чудовищные цифры долгов — 6 млрд рублей.

«Это очень большие деньги. Их недополучают ресурсоснабжающие организации. Это приводит к невыполнению инвестиционных программ, ухудшению состояния инженерных систем наших котельных и электростанций. Это может повлиять на качество и надежность оказания услуг», — сказал Данил Саввинов.

Бороться с неплательщиками в Якутии собираются с помощью внедрения специальной информационной системы. По словам министра, сегодня базы разрознены, плательщиков много, их трудно собрать воедино. А вот когда будет единая база — тогда все получится и долги начнут снижаться?

Между тем только в сентябре 2017 года Якутскэнерго принудительно взыскало с неплательщиков 41 млн рублей — речь только о жителях Якутска и их долгах за электричество. А уже в январе жители республиканской столицы вновь накопили долгов на 5,6 млн рублей. И долг растет, несмотря на постоянные рейды, отключения электроэнергии и прочие репрессивные меры.

С долгами за электроэнергию в ДФО вообще ситуация аховая. Энергетикам (ПАО ДЭК) должны все — предприятия Минобороны, муниципалитеты, заводы и прочие. Но Минобороны как-нибудь отобьётся, а нищее население — нет.

Регионы ДФО между тем стремительно погружаются в долговую трясину. В антилидерах — Хабаровский край, ЕАО и Колыма.

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Из всех мер, которые чиновники предлагают для снижения долгов населения ДФО по ЖКХ, нигде и никогда не звучит факт, что положение населения ухудшается четвертый год подряд: доходы падают, закредитованность растет, долги растут.

Чиновник от ЖКХ одного из дальневосточных субъектов, на условиях анонимности, согласился поделиться мнением с корреспондентом ИА REGNUM :

«Да все прекрасно понимают, что львиная доля долгов приходится на тех жителей, у которых денег просто нет. Они платят по судебным решениям, с них взыскивают, а долг по текущим платежам растет. Таким образом, эти люди никогда в жизни не рассчитаются с ЖКХ. Все это понимают. Но никогда не скажут вслух — просто слишком много тогда придется признать публично: и снижение доходов, и «дутые» средние зарплаты, и прочее. Долги растут и расти будут. Чем это закончится — неизвестно и, если честно, думать не хочется — страшно. Муниципалитеты просят у региональных властей денег на ЖКХ. А региональные власти говорят: «Вон, у вас долгов сколько, взыскивайте, и будут вам деньги». А то, что их взыскать по большому счету нельзя, невозможно, это никого не интересует. Люди бегут, уезжают, кто продает жилье, кто сдает. Уезжают в регионы, где коммуналка дешевле. Если дальше так пойдет — получим то, что было в 90-х — огромное количество брошенного и разрушающегося жилья, за которое уже гарантированно некому будет платить».

Чиновники отсылают людей к получению субсидий, дескать, если у вас низкие доходы, идите, получите субсидию. Но обычно складывается так: доходы у человека держатся едва выше границы, допускающей субсидирование. Потом доходы падают, долг растет, и при наличии долга получить субсидию невозможно. И вообще — была бы субсидия панацеей — не было бы многомиллиардных долгов.

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А вот сахалинские коммунальщики впервые провели розыгрыш суперприза: самый аккуратный плательщик за тепло будет на протяжении года получать услугу по теплоснабжению бесплатно. В розыгрыше приняли участие 35 тыс. жителей региона. По словам представителей ресурсоснабжающей организации, именно такое количество добропорядочных плательщиков проживает на Сахалине и Курилах. Подчеркнем: 35 тыс. человек из почти 500 тыс. живущих в регионе.

Списать старые долги бедным дальневосточникам и ужесточить наказание за неплатежи «с чистого листа» могло бы стать прорывом, ЖКХ дальневосточных субъектов перестало бы тонуть в долгах и получило бы больше денег. Это, в конце концов, и могло бы стать аналогом той самой «дальневосточной ренты», о которой столько говорят в последнее время. Это остановило бы бегство населения из региона и стало бы первым реальным шагом, который оценили бы люди. Но, судя по всему, ничего, кроме репрессий, ждать не приходится.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год Дальний Восток покинули навсегда 17,4 тыс. человек. По прогнозу Росстата, в 2018 году бегство из региона увеличится и превысит 30 тыс. человек.

В числе самых главных причин отъезда дальневосточники называют высокие расценки на услуги ЖКХ (что неудивительно, ДФО — самый холодный регион России), дорогие продукты питания, вообще очень дорогую жизнь, а также — низкие зарплаты, отсутствие достойной работы, вообще — отсутствие работы. Сочетание низких доходов и очень дорогой жизни приводит к росту долгов за ЖКХ, невозможности обслуживать кредиты, которые зачастую берут на еду или на погашение тех же долгов по ЖКХ, либо на погашение старых кредитных долгов.

В свободном порту Ванино, при росте долгов населения, власти попытались «отыграться» на малом бизнесе, взвинтив коммунальные платежи сразу на 50—300%. Это вызвало возмущение предпринимателей, жалобы в правительство региона и СМИ. Бизнес пригрозил закрытием предприятий и увольнением сотрудников.

На Сахалине разрыв между достойными и нищенскими зарплатами составил, по данным на 20 февраля 2018 года, 15,5 раза. Доходы населения падают, а кредитные долги растут. За год кредитная задолженность выросла сразу в 4,5 раза.

Долг населения перед Биробиджанской ТЭЦ на февраль 2018 года составил более 390 млн рублей. ТЭЦ старая, требует ремонта, жители столицы ЕАО постоянно испытывают перебои с теплоснабжением. Денег на капитальный ремонт нет, хотя коммунальщики умудряются изыскивать какие-то деньги на текущие ремонты. Четверть населения области живет за чертой бедности.

В районе им. Полины Осипенко Хабаровского края жители возмущены тем, что на крупное золотодобывающее предприятие наняты китайские рабочие, а местные сидят без работы. Нищета в районе сравнима с катастрофой: школ нет, в детском саду дети ходят в туалет в ведро. Долги по кредитам и ЖКХ — само собой растут, а долговые книги в магазинах местных поселков пухнут, как на дрожжах.

На Колыме 20 тыс. человек сидят на чемоданах и ждут очереди по программе переселения из районов Крайнего Севера — люди мечтают уехать, но очередь движется крайне медленно — в 2017 году смогли уехать только 74 семьи.

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