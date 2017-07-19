Задолженность по ЖКХ в России превысила 1,3 трлн рублей — Михаил Мень

Москва, , 08:23 — REGNUM Объем общей задолженности за услуги ЖКХ в России составляет 1,34 трлн рублей, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень в интервью «Российской газете».

«Объем общей задолженности сейчас составляет 1,34 триллиона рублей, из них долги населения 645 миллиардов рублей», — сказал он.

Мень пояснил, что под общим объемом подразумеваются все должники вообще, в том числе и юридические лица.

«Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них лишь 6 процентов имеют долги по жилищно-коммунальным услугам, — сказал он. — Правда, в последнее время эта цифра ухудшилась, раньше среди населения было 4 процента неплательщиков».

Мень нарисовал портрет типичных неплательщиков за ЖХК: это или асоциальные категории, или владельцы инвестиционных квартир. Они покупают жилье на будущее и зачастую не оплачивают коммунальные услуги, которые при этом исправно предоставляются.

Министр отметил, что пенсионеры - самые ответственные плательщики за коммунальные услуги. Среди юрлиц самыми злостными неплательщиками он назвал посредников, к которым, например, относятся управляющие компании.

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