Разбегаются в разные стороны: жители ДФО уезжают не только на Кубань

Хабаровск, , 08:48 — REGNUM Чем больше уезжают из родного региона дальневосточники, тем усердней Министерство по развитию Дальнего Востока и связанные с ним структуры пытаются доказать, что это не так. Между тем дела с демографией в ДФО обстоят все хуже.

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Руководитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ), входящего в структуру Минвостокразвития,Валентин Тимаков заявил, что «демографический бум на Кубани из-за мигрантов с Дальнего Востока — миф». И привёл цифры: только 10% переехавших в Краснодарский край — дальневосточники. Поводом для выступления господина Тимакова в СМИ с подобным заявлением стала публикация ИА REGNUM, в которой речь шла о массовой миграции жителей ДФО и Сибири на Кубань, что вызвало бурную дискуссию.

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Не совсем понятно, что хотел сказать, а уж тем более — опровергнуть своим заявлением о «лишь 10% дальневосточников от общего числа мигрантов на Кубань» глава АРЧК ДВ. Но, допустим, он прав. Тогда не помешало бы сделать подробный анализ миграции из ДФО и в другие регионы России. Сколько уехало в Калининградскую область (один из любимых дальневосточниками регионов), сколько — в Ростов-на-Дону, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург, Рязань. Интересно было бы увидеть анализ по Калужской области, где создана специальная программа для привлечения населения именно из ДФО, и под эту программу строится жильё. Список можно продолжать.

Заявление Валентина Тимакова вызвало вполне ожидаемую реакцию дальневосточников.

«Чиновник интерпретирует факты так, как ему удобно, отрабатывает свою зарплату и должность в деле «развития человеческого капитала». А правда в том, что для ЦФО с его огромным населением 20% уехавших в Краснодар — капля в море, а для ДФО с его малочисленным населением 10% — очень много. Чиновник пытается убедить, что не все так плохо на Дальнем Востоке, где полное фиаско потерпели все их «программы». Сам с семьей собираюсь на юг и всем советую».

«Ну и чудак этот Тимаков! Сам мифы выдумывает! Лично знаю более 100 семей, переехавших в Краснодарский край из Хабаровского. А поселить этого Валентина в Комсомольске-на-Амуре, на ПМЖ, зарплату положить в 35 тыс. рублей, подъёмные выдать, все положенные льготы, пусть живёт — город развивает. А остальных чиновников Минвостокразвития — в Амурск, Солнечный и другие «благодатные места», для реализации, так сказать, творческих планов!»

«Удивительное название — «Агентство по развитию человеческого капитала». И как я без него развивался — слесарь, бригадир, мастер, главный механик, технолог? Вот не пойму, что больше огорчает Тимакова — 10% от 30 тыс. человек, переехавших в Краснодарский край, или то, что, несмотря на все их «усилия», народ уезжает из ДФО?»

«Миф — это работа Минвостокразвития и всяких агентств, связанных с ним. А еще больший миф — это «триллионы инвестиций» в Дальний Восток и «желание людей всего мира» приехать сюда жить. Галушка и все его сотрудники выглядят как сказочники вроде Ганса Христиана Андерсена».

«А как грустно было видеть формирование Общественного совета при Минвостокразвития нового созыва! Большая часть этого Совета проживали и проживают далеко за пределами Дальнего Востока. Некоторые из них никогда не были в дальневосточных регионах. Но все они знают, что надо делать, и уверены в том, что ДФО развивается. А Тимаков — просто один из таких. Он просто манипулирует цифрами для оправдания своей зарплаты».

«Уже не питаю иллюзий, что будем жить в наших краях лучше. Я вот смотрю на фото этого Тимакова, читаю его выступление и понимаю: нет у Дальнего Востока будущего, коль управляют подобные господа».

«Официальная статистика приводит данные о чуть более 12 тыс. человек, уехавших из ДФО в 2017 году. Но, по информации знающих людей, их более 17 тыс. И это при численности чуть более 6 млн», — отреагировали дальневосточники в социальных сетях.

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На национальном портале Якутии тема переезда в другие регионы — одна из самых обсуждаемых. Для переезда из ДФО якутяне предпочитают Сочи, Краснодар, Калининград, Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Казань, Белгород, Ростов, Анапу, Владимир, Зеленоград, Чебоксары.

20 тыс. жителей Колымы сидят на чемоданах и ждут своей очереди в программе по переселению с Крайнего Севера. 20 тыс. человек — это седьмая часть всего населения Магаданской области.

ИА REGNUM сообщало о ситуации в районе им. Полины Осипенко в Хабаровском крае. Там работает крупная золотодобывающая компания, деятельность которой находит отражение в бравурных отчетах Минвостокразвития. А местные жители уже кричат:

«Все рабочие места на золотодобыче достаются иностранным рабочим, из уважаемых рыбаков и охотников местные превратились в браконьеров — ведь ничего нельзя! Работы нет, в детском саду туалета нет, школ нет, вообще ничего нет!»

Как получилось, что рабочие места достаются иностранцам? И как после этого верить чиновникам из АРЧК ДВ, Минвостокразвития, уверяющим, что работа в первую очередь достаётся своим, местным, а только потом — иностранцам? Впрочем, чиновники Минвостокразвития никогда не бывали в районе им. Полины Осипенко. И они, похоже, совершенно искренне верят в то, что на Дальнем Востоке совсем нет кадров.

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Федеральный центр прилагает титанические усилия для переселения жителей центральных регионов России в ДФО. Усилия, надо заметить, не слишком успешные. А свои, местные остаются без работы. Дальневосточники устали от пустых прожектов и хотят реальных дел.

Дальнему Востока очень нужно Министерство по развитию Дальнего Востока, агентство по регулированию трудовых ресурсов Дальнего Востока. Все эти структуры очень нужны — на Дальнем Востоке, а не в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из ДФО уехали 12 290 человек, согласно данным Росстата. Но эти данные учитывают лишь тех, кто официально снялся с регистрационного учета. Тех, кто уже уехал, но не имеет пока на новом месте собственного жилья и прописан пока в ДФО, статистика не учитывает. В среднем Дальний Восток теряет в год порядка 15 тыс. человек. Таким образом, заявления о налаживании демографической ситуации в ДФО не имеют под собой оснований. Даже свидетельствующие о вроде бы росте данные имеют «подводные камни». Например, на Сахалин чаще едут мигранты из стран Центральной Азии. Но это совсем не те кадры, на которые можно делать ставку в развитии региона. Напротив, правительство Сахалинской области ежегодно ужесточает условия для такой категории приезжих и урезает список профессий, в которых они могут быть заняты.

Взрыв возмущения среди дальневосточников вызвала и идея выплаты 1 млн рублей на одного приезжающего в регион работника. Люди были просто шокированы такими преференциями для приезжих, в то время как местные прозябают в нищете.

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