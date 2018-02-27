ДФО в долговой яме: кредиты берут Хабаровский край, ЕАО и Колыма

Хабаровск, , 12:05 — REGNUM Сумма долгов регионов Дальнего Востока за первый месяц 2018 года увеличилась на 5,2 млрд рублей — с 158,8 до 164 млрд. Больше всего займов в январе набрал Хабаровский край. Кредитовались также Магаданская область и Еврейская автономия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Хабаровский край нарастил свои долги на 5 млрд — с 41,1 до 46,1 млрд рублей: регион брал бюджетные кредиты.

Объём займов Магаданской области вырос менее значительно — на 600 млн рублей (с 13,3 до 13,9 млрд), однако область кредитовалась в банках.

Долг Еврейской автономии увеличился на 500 млн (с 5,2 до 5,7 млрд), и это были бюджетные кредиты.

Не изменился размер госдолга Приморского края (4,4 млрд), Амурской области (27,7 млрд) и Чукотского автономного округа (10,7 млрд). Сокращались долги Якутии (с 51,8 до 51,3 млрд) и Камчатского края (с 4,6 до 4,2 млрд). Сахалин, напомним, совсем не имеет кредитов.

Что касается долгов муниципальных образований, то здесь отличилось Приморье, кредиты районов которого выросли за первый месяц 2018 года с 5,3 до 5,8 млрд рублей. Приморский край по-прежнему держит лидерство в ДФО по объёму долгов муниципалитетов — в остальных дальневосточных регионах суммы таких кредитов существенно ниже и не превышают 3 млрд рублей (исключение — Хабаровский край с суммой почти 3,2 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, почти все регионы Дальнего Востока в 2017 году наращивали объёмы кредитов, в результате чего их сумма выросла с 149,5 до 158,8 млрд рублей — на 9,3 млрд. Больше всех отличились Якутия и Хабаровский край, за год увеличив суммы своих долговых обязательств на 6,9 и 5,1 млрд рублей соответственно.