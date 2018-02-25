Санкт-Петербург, 25 февраля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Громкий криминальный скандал, разразившийся на минувшей неделе вокруг строительства нового здания для Театра Льва Додина, затмил даже политические новости Северной столицы, которые свидетельствуют о неумолимо приближающейся схватке за пост хозяина Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

Сколь веревочке не виться…

На то, что историю строительства новой сцены Академического Малого драматического театра — Театра Европы ждет именно такое продолжение, давно указывало множество прямых и косвенных признаков.

Напомним, контракт на возведение театра на 2,5 млрд рублей Северо-Западной дирекцией по строительству Министерства культуры был заключен с ООО «СтройСоюз СВ» в конце 2015 года, в декабре того же года в присутствии министра Владимира Мединского и губернатора Георгия Полтавченко был заложен первый камень будущего театра.

Однако, как сообщало ИА REGNUM в сентябре 2016 года, несмотря на высокий федеральный статус стройки, долгое время работы на объекте велись без необходимых разрешительных документов. Первое официальное разрешение на стройку было выдано лишь 5 сентября 2016 года. Выяснить, на основании какого документа началась стройка и существовал ли он вообще, тогда не удалось. Соответственно, за строителями несколько месяцев не было контроля со стороны надзорных органов.

Еще до начала стройки автор проекта новой сцены, известный петербургский архитектор Михаил Мамошин пытался через суд запретить использовать его проект, поскольку его отстранили от авторского надзора за стройкой, передав его фирме, связанной, как сообщали СМИ, с теми, за кем она и должна была надзирать.

В конце сентября 2016 года стройплощадку нового здания МДТ посещал министр культуры Владимир Мединский, и тогда он остался доволен темпами, по сути, незаконной стройки. «Сделаем 2018 — лучшее здание для драм. театра в России!», — написал тогда Мединский в своем микроблоге.

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Но уже в декабре 2016 года, через год после начала, контракт с компанией «СтройСоюз СВ» был расторгнут. Поводом стало то, что предоставленная ранее строителями банковская гарантия стала недействительной из-за отзыва лицензии у банка, а новая гарантия не была оформлена. Кроме того, оговоренные в контракте графики стройки были безнадежно сорваны, и Минкультуры было вынуждено искать нового подрядчика театральной стройки. А выяснение отношений со «СтройСоюз СВ» продолжилось в судах, где заказчик и бывший исполнитель обменялись многомиллионными исками: точка в судебном разбирательстве до сих пор не поставлена.

Разрыву контракта предшествовала смена руководящего состава Северо-Западной дирекции Минкультуры, и уже тогда наблюдатели отмечали, что за решительным избавлением нового руководства от нерадивого контрагента может последовать продолжение виде возбуждения уголовных дел.

В августе 2017 года сотрудники ФСБ пришли в офис Северо-Западной дирекции и изъяли документы, касающиеся строительства новой сцены МДТ. С этого времени для бывших подрядчиков стройки фактически начался обратный отсчет.

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В этой связи любопытным подтверждением того, что всё шло в направлении криминальной развязки, являются отзывы бывших сотрудников ООО «СтройСоюз СВ» и тесно связанных с ним фирм на одном из сайтов в интернете, где наемные работники могут поделиться мнением о своих прошлых или настоящих работодателях.

«Организация непонятным образом получила подряд на строительство МДТ <…> Сумма полученного аванса вскружила руководителям голову. Итог плачевный, деньги похищены, строить — средств нет. Отчитаться за истраченные деньги возможности нет. Огромные долги перед подрядчиками, уволенными сотрудниками. Попытка судиться с дирекцией — всего лишь попытка оттянуть время. По моему мнению, в ближайшее время череда уголовных дел в отношении некоторых руководителей. Перспективы у организации нет <…> их перспектива — «ФИГУРАНТЫ», — написал в мае 2017 года пользователь под ником «Карпов Анатолий Сергеевич».

В октябре 2017 года пользователь под ником «Ольга» в своем комментарии подтвердила прогноз товарища по несчастью:

«Уже год не могу получить зарплату, хотя эти братки шикуют на ворованные деньги, набрали себе займов и теперь тратят их <…> Бюджетные деньги разворовали и думают, им с рук сойдет. Все сядут как миленькие».

В крайне негативных отзывах бывших сотрудников в числе прочих лиц не раз упоминались фамилии руководителей ООО «СтройСоюз СВ» и аффилированных с ним компаний, ставших в итоге фигурантами уголовного дела, которое возбуждено и расследуется Управлением ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. А именно: глава компании «СтройСоюз СВ» Максим Корнеев, гендиректор компании «Проект-М» и экс-гендиректор «СтройСоюза СВ» Александр Пучков, гендиректор компании «Мира групп», бывший помощник гендиректора «СтройСоюз СВ» Ольга Шарикова.

Как стало известно 21 февраля, эти лица задержаны по подозрению в хищении более 45,5 млн рублей, которые должны были быть потрачены на создание рабочей документации по проекту новой сцены МДТ. Вместо этого, по версии следствия, подозреваемые растратили полученный аванс на покупку роскошных автомобилей, яхты, недвижимости и другие личные цели.

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Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), максимальное наказание за это преступление — до 10 лет лишения свободы.

Корнеева и Пучкова на время следствия суд отправил в СИЗО на два месяца, посчитав, что они могут скрыться и оказать давление на свидетелей, Шарикову отпустил под залог в 2,5 млн рублей. Как было заявлено следователями во время суда по избранию меры пресечения, установлены не все участники преступной схемы, поэтому в уголовном деле могут появится новые фигуранты.

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…В самом Малом драматическом Театре — Театре Европы подчеркнули, что вся эта криминальная история не имеет к труппе Льва Додина никакого отношения, поскольку МДТ не является ни заказчиком, ни участником стройки или стороной заключенных по ней контрактов. В Министерстве культуры уверены, что смогли «вывести театр из-под удара».

ФСБ подтвердила, что никаких претензий к театру нет. Вместе с Минкультуры, которое из-за предполагаемых хищений вынуждено было дважды платить за рабочую документацию, МДТ фактически является пострадавшей стороной в этой ситуации, ведь и без того сорванные сроки ввода новой сцены сдвинуты на конец 2019 года. И не факт, что эта дата — окончательная.

Как считает обозреватель ИА REGNUM, после скандального строительства «Зенит-арены» никакой другой стройке уже не удастся затмить эту многолетнюю эпопею. Однако городским и федеральным властям давно уже пора сделать выводы и не доводить дело до откровенного криминала со стороны сомнительных исполнителей при освоении бюджетных средств. Использовать все возможности надзорных, контрольных и правоохранительных органов не только тогда, когда уже сорваны сроки и похищены деньги. Поскольку урон, наносимый такими горе-строителями, исчисляется и миллионами рублей, и потерянным доверием к власти со стороны гражданского общества.

Юбилей — не повод для отставки

Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко 24 февраля исполнилось 65 лет. Последние 6,5 из них он возглавляет исполнительную власть Северной столицы. На минувшей неделе губернатор решил напомнить, что его рано сбрасывать со счетов, несмотря на регулярно накатывающие на Смольный волны слухов о предстоящей отставке градоначальника. В этот раз «волну» погнала журналист и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, посетившая свою малую родину.

«Я, честно говоря, не понимаю, как самый европейский город нашей страны оказался в такой ситуации, что вместо заседаний идут православные молебны, а Исаакий вместо музея отдается церкви. Я считаю, что это неправильно. Исаакий должен быть музеем. И я не понимаю, почему в моем родном городе запрещают марш Бориса Немцова. Всё это и многое другое стыдно и позорно», — сказала Собчак, добавив, что осенью 2018 года у Петербурга «должен быть нормальный европейский губернатор, который будет соответствовать интересам города».

Честно говоря, никаких новых или серьезных аргументов в пику Георгию Полтавченко Ксения Собчак привести не смогла, просто повторив всё то, о чем твердит последние два года так называемая демократическая оппозиция Смольному. Городскую администрацию эти обвинения беспокоят лишь в той степени, в какой они могут стать поводом для массового протеста горожан, на который отреагирует Кремль. До сих пор ситуацию удавалось держать под контролем.

Под православными молебнами, очевидно, Собчак имеет в виду участие большинства депутатов Заксобрания Петербурга в православных богослужениях, проводившихся перед началом очередной сессии или в преддверие больших церковных праздников. Но это «претензия» не к Полтавченко, а к руководству Заксобрания, спикер которого Вячеслав Макаров, несмотря на официальную лояльность, является политическим конкурентом для Смольного в борьбе за контроль над муниципальной властью, местными организациями «Единой России» и избиркомами разных уровней.

Исаакиевский собор, вокруг которого весь 2017 год ломались копья, до сих пор никак не изменил свой статус, остается государственным музеем, а в Смольный так и не поступила заявка от РПЦ на передачу ей здания храма. Без такой заявки рассмотрение и решение вопроса попросту невозможно. Однако следует признать, что заморозить эту историю (на время или навсегда) удалось только благодаря активности противников изменения светского статуса Исаакия. Возможно, ситуацию всё-таки разморозят после окончания федеральных выборов.

Что же касается марша памяти Бориса Немцова, то и здесь «выстрел» Ксении Собчак ушел «в молоко». В результате переговоров инициаторов акции с властями памятное мероприятие благополучно состоялось днем 25 февраля на площади Ленина у Финляндского вокзала, собрав порядка 350 человек.

Но, несмотря на очевидную банальность и «пиарность» высказываний Собчак в отношении губернатора Петербурга, Георгий Полтавченко решил ответить в том духе, что его рано списывать на берег.

Вечером 21 февраля в интервью городскому телеканалу губернатор заявил, что рассматривает возможность баллотироваться на новый губернаторский срок на следующих выборах. Если не случится досрочной отставки, они состоятся осенью 2019 года. Чуть ранее спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сообщил, что если Полтавченко захочет выдвигаться на новый срок, городская организация «Единой России» поддержит его на выборах.

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На предыдущих выборах в сентябре 2014 года Георгий Полтавченко уверенно победил конкурентов, набрав более 79% голосов избирателей. Правда, к урнам тогда пришло менее 40% имеющих право голоса, а бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» Оксана Дмитриева, считавшаяся основным оппонентом Полтавченко, не прошла муниципальный фильтр и не была внесена в бюллетень для голосования.

…Как отмечает обозреватель ИА REGNUM, само губернаторство Полтавченко является хорошей иллюстрацией к поговорке о том, что нет ничего более постоянного, чем временное. В 2011 году, после отставки Валентины Матвиенко, на роль хозяина Смольного эксперты и СМИ сватали гораздо более известных и влиятельных «московских петербуржцев», чем Полтавченко, занимавшего должность полпреда президента в ЦФО. Звучали фамилии Дмитрия Козака, Алексея Кудрина, Германа Грефа, Анатолия Чубайса и ряда других политиков федерального уровня. Но выбор президента был иным, и губернатором стал «неяркий» Полтавченко.

В последующие годы многие наблюдатели полагали, что Полтавченко продержится пару лет, не больше одного срока, но в 2014 году он досрочно сложил полномочия, чтобы в должности врио губернатора показать почти «кавказский» результат на прямых выборах.

Многолетняя скандальная стройка стадиона на Крестовском острове, конфликты внутри петербургской политической элиты и федеральные пертурбации не привели к падению губернатора. А постоянные слухи об отставке, похоже, были попытками недоброжелателей и конкурентов выдать желаемое за действительное, сделать «самосбывающиеся» прогнозы. Последняя такая попытка была предпринята во время массовых губернаторских отставок осенью 2017 года. И вновь безуспешно.

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Всем понятно, что политическая судьба Полтавченко решится только после окончания президентских выборов-2018. По мнению ряда опрошенных ИА REGNUM политологов, у нынешнего губернатора действительно пока что сохраняются шансы вновь стать кандидатом от власти на новый губернаторский срок. Другие же считают, что заявление о готовности баллотироваться было необходимо Георгию Полтавченко только для того, чтобы не стать досрочно «хромой уткой», не ослабить рычаги влияния на ситуацию в городе накануне важнейших федеральных выборов.

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В любом случае должность главы второго города страны, с бюджетом около 600 млрд рублей и большими инвестиционными перспективами, остается одним из наиболее желаемых «призов» в борьбе элитных групп. Поэтому никакого спокойствия для хозяина Смольного, будь им Полтавченко или кто-то другой, ожидать не приходится.