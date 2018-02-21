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Полтавченко допустил, что пойдет на новый губернаторский срок

Политика

Нынешние губернаторские полномочия истекают в 2019 году

Полтавченко допустил, что пойдет на новый губернаторский срок
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
Георгий Полтавченко

Санкт-Петербург, 21 февраля 2018, 21:53 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко допускает возможность того, что он будет баллотироваться на новый губернаторский срок в 2019 году. Об этом Полтавченко заявил вечером 21 февраля в интервью телеканалу «Санкт-Петербург».

Отвечая на вопрос о том, задумывается ли он над продолжением своей политической карьеры в Петербурге, Полтавченко напомнил, что очередные выборы губернатора Северной столицы должны состояться в 2019 году.

«Я не исключаю такую возможность, что я на эти выборы пойду», — заявил Георгий Полтавченко.

Полтавченко возглавляет Санкт-Петербург с августа 2011 года. Сначала он был представлен на этот пост президентом и утвержден Законодательным собранием. В 2014 году он досрочно сложил полномочия и был назначен и.о. губернатора до проведения прямых выборов.

Осенью 2014 года Полтавченко был избран губернатором на прямых выборах на пять лет. Срок его полномочий истекает в 2019 году. Полтавченко ранее неоднократно заявлял, что хочет доработать в Смольном до окончания срока, если это позволит ему глава государства, а также отрицал все предположения о своей досрочной отставке. Он также обещал наказывать подчиненных за разговоры о его отставке.

Тем не менее слухи об отставке Полтавченко появляются по нескольку раз в год. Они участились в конце 2017 года, после того как на Северо-Западе сменился полномочный представитель президента.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга

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