Обыск прошел в офисе Северо-Западной дирекции Министерства культуры РФ

Санкт-Петербург, , 22:52 — REGNUM В Санкт-Петербурге в Северо-Западной дирекции Министерства культуры прошёл обыск. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дирекции.

Сообщается, что следователи пришли в офис Северо-Западной дирекции Министерства культуры и изъяли все документы, касающиеся строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ). Другой информации в дирекции предоставить не смогли.

По данным СМИ, обыск проводили сотрудники Федеральной службы безопасности. Они пришли в бизнес-центр «Лениздат» на набережной Фонтанки, 59 около 11:00 и предъявили ордер на обыск помещения и изъятие документов.

Напомним, бывший генеральный подрядчик строительства новой сцены МДТ ООО «СтройСоюз СВ» подал два иска к ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (СЗД) Министерства культуры РФ на общую сумму 587,5 млн рублей.

Причина иска в том, что в конце декабря 2016 года СЗД в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком на сумму 2,5 млрд рублей из-за срыва сроков работ.

Со своей стороны ООО «СтройСоюз СВ» обвиняет СЗД в уклонении от добросовестного исполнения контракта. Истец указывает, что суммы в исках будут корректироваться только в сторону увеличения.

Также стоит отметить, что СЗД планировала объявить новый конкурс на достройку новой сцены МДТ в начале 2017 года, но не смогла этого сделать из-за судебных тяжб.