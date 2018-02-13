Москва, 13 февраля, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Четверо граждан РФ погибли в Сирии в результате авиаудара антитеррористической коалиции под руководством Соединённых Штатов. Как утверждают в Пентагоне, командование российской группировки было извещено военными США о готовящемся ударе по сирийским ополченцам. Отмечается, что этот случай стал первым, когда в результате американского удара в Сирии погибли русские».

Дарья Драй ИА REGNUM Вечная память

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СМИ США: «В Сирии от удара коалиции впервые погибли русские»

Имена погибших известны. Данные о россиянах опубликовала группа Conflict Intelligence Team, которая занимается расследованиями фактов различных военных кампаний. Это Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области.

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Также, как сообщало ИА REGNUM, среди погибших был и Владимир Логинов из Калининградской области — предположительный участник частной военной компании «Вагнера». Логинов был сотником казачьего общества «Хутор «Прегольский». Он участвовал во многих боевых столкновениях на стороне России, имел государственные награды и награды от российского казачества. У него остались жена и несовершеннолетние дети. У Станислава Матвеева остались жена и двое сыновей, восьми и шести лет.

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«Пентагон оговорился», считают в Госдуме

Родственники россиян подтвердили их гибель.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля военные международной коалиции во главе с США атаковали отряд сирийского народного ополчения, проводивший военную операцию в долине Евфрата. Удар был нанесён с применением миномётов, реактивных систем залпового огня и боевых вертолётов.

Как заявил представитель сил коалиции полковник Томас Вил, удар стал «защитной» мерой на якобы готовившуюся атаку на «партнеров» коалиции.