Новосибирск, 7 февраля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. За время своего пребывание во главе Новосибирской области Андрей Травников, один из немногих назначенных осенью 2017 года врио губернатороа, уже произвёл полное переформатирование структуры правительства. Большинство из его «коллег» предпочли пока ограничиться минимальными структурными перестановками, максимально опираясь на местные кадры.

Скриншот страницы ksonline.ru Анатолий Локоть (слева) и Андрей Травников

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Однако, несмотря на его попытки взаимодействовать по некоторым важным вопросам с властями областного центра — Новосибирска — в будущем отношения Андрея Травникова и мэра города Анатолия Локтя могут обостриться. И произойдёт это, скорее всего, после президентских выборов. Такие прогнозы можно сделать после изучения доклада «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ — 2017: первые итоги», который подготовил Научно-исследовательский центр «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований.

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"Не ориентирован на конфронтацию с элитами региона, но объективноситуация может стать остро конфликтной. Избранный мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), популярный и конкурентоспособный, может стать угрозой для выборной кампании Травникова. Кроме того, экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский стал главным советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя», — отмечают авторы исследования.

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Эксперты, проанализировав региональную повестку, заметили у Андрея Травникова «чуть больший крен», чем у других врио, в сторону решения социальных проблем. При этом к достижениям Травникова в региональной социально-экономической повестке отнесён перезапуск проекта мусорной концессии.

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При этом по данным социологических исследований (ВЦИОМ и ФОМ) в январе 2018 года известность Андрея Травникова среди жителей Новосибирской области составила около 32%. Для сравнения, известность врио главы Дагестана Владимира Васильева — 83%

«Оценивая регионы в контексте предстоящих выборов, можно отметить что, по уровню информированности граждан о предстоящих выборах и мобилизации гражданского участия в голосовании лидируют Ивановская (Станислав Воскресенский) — 92%, Самарская (Дмитрий Азаров) — 91% и Псковская области (Михаил Ведерников) — 88%. Минимальные показатели в Орловской (Андрей Клычков) и Новосибирской областях (Андрей Травников) — по 65%», — сказано в документе.

В докладе указывается, что Андрей Травников, до назначения в Новосибирскую область занимавший должность мэра города Вологда, не смог привести с собой достаточную команду «новых людей», но уже проявил себя как «радикальный реформатор, изменив структуру и функционал правительства и лично его возглавив».

Судя по оценкам экспертов, врио Новосибирской области нацелен на решение острыхсоциальных проблем. Среди заметных достижений — перезапуск проекта мусорной концессии и проект «Городская электричка» в Новосибирске. Негативным фоном для работы Травникова стали протесты жителей против строительства мусоросортировочного полигона в селе Раздольном на условиях концессионного соглашения.

Отметим, что 46-летний Андрей Травников до назначения врио губернатора Новосибирской области был мэром города Вологда. Он сменил на посту отправленного в отставку Владимира Городецкого, который сегодня занимает пост помощника полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, варяга Андрея Травникова в Новосибирской области встретили весьма холодно. Представители региональной элиты рассчитывали, что во главе региона встанет кто-то из местных политиков. Однако, жители области всё же дали шанс бывшему мэру Вологды, намекнув при этом, что лучше бы ему конфликтные ситуации сгладить. К таковым, в первую очередь, относятся мусорная и мостовая концессии. Травников пошёл дальше. Он начал изучать регион и его проблемы с районов. Кроме того, изменил структуру областного правительства. Уволил некоторых чиновников, на которых уже давно жаловалось население.

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Андрей Травников медленно и целенаправленно ведёт «непростой» регион к некой стабильность. И это отмечают даже те, кто изначально критиковал его назначение на эту должность.

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Согласно тому же рейтингу влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2018 года, подготовленному АПЭК, позиции в Травникова укрепились.