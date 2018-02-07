Редакция ИА REGNUM, , 00:12 — REGNUM

Одним из наиболее значимых направлений работы врио губернаторов, назначенных осенью 2017 года, стала борьба с казнокрадством и взяточничеством. К такому выводу пришли авторы доклада «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги», подготовленного Научно-исследовательским центром «Особое мнение» при поддержке Экспертного института социальных исследований. Основная цель, которую эксперты поставили перед собой, — проанализировать результаты первых месяцев работы врио глав регионов, занявших эти посты осенью ушедшего 2017 года.

Текст доклада

Как пишут авторы доклада, обновление губернаторского корпуса проходит безболезненно, и большая часть новых руководителей регионов начинают работать с местными командами без конфликтов. Однако есть и исключения.

Напомним, что Дмитрий Азаров стал врио губернатора Самарской области 25 сентября 2017 года, сменив Николая Меркушкина. Глеб Никитин временно возглавил Нижегородскую область 26 октября 2017 года, сменив Валерия Шанцева. Игорь Кошин ушел с поста главы НАО 28 сентября 2017 года уступив свое место Александру Цыбульскому. Пост врио Красноярского края с 29 сентября занимает Александр Усс. До него регионом руководил Виктор Толоконский. Владимир Васильев стал врио Дагестана 3 октября 2017 года. Прежде регион возглавлял Рамазан Абдулатипов. Нынешний врио Приморского края Андрей Тарасенко сменил Владимира Миклушевского 4 октября 2017 года, а на следующий день 5 октября, сменился глава Орловской области — ушел Вадим Потомский, и его пост временно занял Андрей Клычков. 6 октября новым врио руководителя Новосибирской области стал Андрей Травников. Его предшественником был Владимир Городецкий. Также 9, 10 и 12 октября в отставку ушли главы Омской (Виктор Назаров), Ивановской (Павел Коньков) и Псковской областей (Андрей Турчак). Временно исполняющими их обязанности назначены соответственно Александр Бурков, Станислав Воскресенский и Михаил Ведерников.

Проанализировавшие работу новых врио губернаторов эксперты пришли к выводу, что временно исполняющие обязанности руководителей субъектов свои первоочередные усилия направили на социально-экономическую сферу, а не на политическую. Жители регионов, если верить докладу, отмечают, что ситуация стала меняться в лучшую сторону за последние шесть месяцев. В качестве примеров, повлиявших на такую динамику общественных настроений, названы строительство путепроводов, развитие инфраструктуры и решение ряда социальных вопросов.

«Почти все врио глав регионов так или иначе уже продемонстрировали решение реальных региональных проблем, — говорится в докладе. — Например, в Самарской области Дмитрий Азаров частично вернул отнятые Николаем Меркушкиным социальные льготы для пенсионеров и ветеранов, в Ивановской области Станислав Воскресенский договорился о запуске скоростного поезда в Москву и способствовал погашению долгов по зарплате работникам завода «Автокран», в Нижегородской области Глеб Никитин договорился о выделении «Россетями» дополнительных инвестиций в развитие электроэнергетики области в размере 3,5 млрд рублей».

Напомним, что Николай Меркушкин за время своей работы запомнился жителям не только ударом по социальным льготам. Как пишут его критики, за годы своего правления он ухитрился превратить донорский регион в дотационный, на вопросы о погашении задолженностей по зарплатам отвечал рабочим кратко: «Никогда!».

Кроме того, он периодически радовал общественность своими рассуждениями об американском после, «подогревающем людей», кознях шпионов ЦРУ, якобы орудующих на почте, и периодически генерировал, например, такие перлы:

«Это не я не сделал для народа, это вы сами сделали так, что для народа мы ничего не сделаем».

Вспоминая всё это, трудно представить, с каким облегчением восприняли новость о его отставке несчастные жители области.

Что касается прочих кадровых перестановок, то девять из одиннадцати врио губернаторов решили пока ограничиться минимальными перестановками и стараются опираться на местных работников (например, Андрей Тарасенко в Приморье при смене команды Миклушевского). Некоторые вообще не стали привлекать людей из-за пределов региона (Михаил Ведерников в Псковской области). Три других врио руководителей регионов — Владимир Васильев (Республика Дагестан), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Александр Усс (Красноярский край) — прибавили к существующей структуре правительства новые единицы.

Вместе с тем отмечается, что врио глав регионов, должно быть, решили пока отложить серьёзную трансформацию управленческих структур. Как говорится в докладе, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил о намерении преобразовать администрацию края в правительство в июле 2018 года. Однако же Глеб Никитин (Нижегородская область) и Андрей Травников (Новосибирская область) уже полностью переформатировали структуру своих правительств, причём первый даже был вынужден вступить в противостояние с лидером «команды города» Олегом Сорокиным. Конфликт закончился весьма жёстко — вице-председатель местного заксобрания Олег Сорокин арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а модель управления городом из «двуглавой» (глава города + глава администрации) преобразилась в «одноглавую» (только глава города). Как пишут авторы доклада, случившееся создаёт потенциал для острого конфликта, так как Сорокин — влиятельный бизнесмен, и в его защиту высказались уже многие деятели.

Впрочем, этот случай преподносится, скорее, как исключение из правил, нежели как повсеместная тенденция. Врио регионов по большей части отличаются взвешенным подходом, а местные элиты не горят особым желанием конфликтовать со ставленниками первого лица.

Несколько иначе выглядит ситуация с Дагестаном, новый временный руководитель которого — Владимир Васильев — начал столь решительную борьбу с коррупцией, что в республику с проверкой приехали 38 представителей Генеральной прокуратуры.

«Сначала по обвинению в превышении должностных полномочий были арестованы глава городского округа Махачкала Муса Мусаев и главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов, — напоминают читателям авторы доклада. — А 5 февраля по обвинению в мошенничестве были задержаны врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и бывший республиканский министр образования Шахабас Шахов, а правительство Республики было отправлено в отставку».

Читайте сюжет ИА REGNUM «Обыски и задержания в правительстве Дагестана»

Кстати, у Владимира Васильева самый высокий показатель известности среди жителей своего региона — 83%. Наименьший рейтинг известности у временного руководителя Новосибирской области Андрея Травникова — 32%.

К числу экономических достижений Васильева аналитики относят получение им из федерального центра 3,2 млрд рублей дотаций и объявление о создании в республике кластера стекольной промышленности.

Не менее важны и другие цифры — наибольшие надежды на то, что врио губернатора сможет отстоять интересы своего региона перед федеральным центром, жители возлагают опять-таки на Владимира Васильева. На втором месте в этом рейтинге Дмитрий Азаров (Самарская область) — 68% и Александр Цыбульский (НАО) — 64%. Меньше всего верят в такую способность врио губернаторов жители Псковской (Михаил Ведерников) — 32% и Орловской областей (Андрей Клычков) — 35%.

«В тройку врио, хорошо, по мнению жителей, знающих проблемы своих регионов, вошли Дмитрий Азаров (Самарская область) — 81% опрошенных, Александр Усс (Красноярский край) — 79% и Владимир Васильев (Республика Дагестан) — 74%, — пишут авторы доклада. — Наименьшую осведомленность респонденты отметили у Андрея Клычкова (Орловская область) — 45%».

Александр Цыбульский, временно возглавляющий НАО, провел минимум кадровых перестановок, фактически ограничившись удалением вице-губернатора по социальным вопросам. Ему в заслугу ставят возврат части региональных доплат и индексация социальных выплат.

Незначительные кадровые перестановки оказались характерны и для другого врио губернатора — Андрея Клычкова, который заявил, что будет опираться на местные кадры. Есть однак, опасения, что его губернаторство может стать остро конфликтным в связи с тем, что местная элита от «Единой России» вновь была отодвинута от высших должностей ставленником КПРФ. В списке его заслуг «замена коммерческого кредита бюджетным с экономией 300 млн руб. для бюджета региона на обслуживании госдолга».

Похожая ситуация отмечается в Омской области, временный руководитель которой Александр Бурков, как говорится в докладе, не стал снимать с занимаемых должностей правительственных чиновников, а потому лишь трое членов правительства лишились своих постов. Отметим, что федеральный центр уже выделил региону 8,5 млрд рублей дотаций.

Врио главы Ивановской области Станислав Воскресенский собственной команды не привёл и тоже ограничился незначительными переменами в структуре правительства. Такой же расклад аналитики отметили, изучая итоги работы врио руководителя Псковской области Михаила Ведерникова, который, придя без команды, вынужден опираться на местные элиты, пытаясь с ними договориться и прибегая даже к помощи оппозиции. При нем же началось развитие особой экономической зоны «Моглино».

Александр Усс (Красноярский край) сменил ключевых министров, перетасовал верхушку правительства и активно избавляется от людей, привезённых прошлым главой. Эксперты убеждены, что такой подход позволяет ему избежать внутриэлитных конфликтов.

Отмечается, что он не заинтересован в публичном укреплении своих позиций.

«Негативным фоном для работы Усса стал долг края в 93 млрд рублей, серия арестов по делам о коррупции среди различных представителей власти среднего уровня — от глав районов до депутата Красноярска, — поясняют авторы доклада. — Элиты края выглядят коррумпированными, а в свете заявлений самого Усса — ещё и некомпетентными, но «новый» губернатор отказывается их менять».

В то же время они положительно отмечают его заслуги в создание Енисейской экономической зоны.

Избавился от людей, оставшихся от прежнего губернатора, и Андрей Тарасенко, временно возглавляющий Приморский край. В его случае ситуацию усложнило то, что он не привёл новых людей, и на ключевые позиции в администрации были назначены представители разных уровней местной элиты. К числу его шагов на ниве экономических преобразований авторы доклада отнесли начало строительства заводов по утилизации автомобилей и производству автомобильных двигателей в ТОР «Надеждинская».

В свою очередь, Андрей Травников (Новосибирская область) «проявил себя как радикальный реформатор», изменив структуру и функционал правительства и лично его возглавив. Кроме того, благодаря ему был перезапущен проект мусорной концессии и начат проект «Городская электричка». Эксперты указывают, что, хотя он и не ориентирован на конфронтацию с элитами региона, ситуация всё равно может стать конфликтной, так как избранный мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), популярный и конкурентоспособный, может стать угрозой для выборной кампании Травникова.

«Один из основных выводов, который можно сделать, оценивая перемены, наступившие после осеннего назначения новых руководителей регионов, — это резкое снижение остроты и частоты межэлитных конфликтов, а также уровня протестного потенциала, — заявила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM одна из соавторов доклада, директор НИЦ «Особое мнение», член ОП РФ Екатерина Курбангалеева. — Они (новые врио глав регионов — прим. ИА REGNUM ) в большей степени сконцентрировались на социально-экономической повестке. Например, в Самарской области частично вернули льготы для пенсионеров и ветеранов, а в Ивановской области начали решать проблему высокоскоростного сообщения со столицей. Раньше был лишь один ночной неудобный поезд, а теперь пришёл новый губернатор и сказал, что будет высокоскоростной поезд «Ласточка». Происходит де-факто открытие региона, и непонятно, почему власти не могли это сделать раньше».

Кроме того, она обратила внимание на то, что в некоторых регионах (как, например, в Дагестане или Приморье) невозможно было дальше двигаться, не начав активно искоренять коррупцию. Острая востребованность перемен назрела в Самарской области, когда на место «тяжёлого, сумеречного» Меркушкина пришел «свой, понятный, технократичный бывший мэр, никогда не терявший связи с регионом».

Однако есть риск отложенных решений, в особенности в отношении переформатирования. Очевидно, что врио глав регионов, за редким исключением, этот вопрос отложили на период после мартовских выборов или после единого дня голосования в сентябре.

«Высок риск, что когда это начнется, местные элиты в ряде регионов могут попробовать дать бой», — предположила эксперт.